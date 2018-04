Cyklisté a chodci brzy zmizí ze silnic na cyklostezky

Orlickoústecko – Lanškroun společně s dalšími obcemi chystá projekt na nové cyklostezky, které zvýší bezpečnost chodců a cyklistů. Nové cyklostezky povedou z Lanškrouna do Sázavy a Žichlínku. Cyklo-stezky plánují i jinde v regionu.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

Svazek obcí Lanškrounsko společně se Sázavou a Žichlínkem připravuje projekt nových cyklostezek. „Naším cílem je zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů na velmi frekventovaných komunikacích. Mezi Lanškrounem a Sázavou i Žichlínkem jezdí hodně lidí na kolech, a to nejen do zaměstnání,“ vysvětlil lanškrounský starosta Radim Vetchý. Nové cyklostezky podle něj využijí v letním období také bruslaři.

Cyklostezky vzniknou mimo silnici v minimální šíři 2,5 metru. „Počítáme s novým asfaltem, odpočívadly, stojany na kola, osvětlením,“ dodal starosta.

Cyklostezky povedou po pozemcích dotčených obcí, problémy tedy podle Vetchého nehrozí. Nyní se řeší financování výstavby cyklostezek.

Náklady na cyklostezku z Lanškrouna do Sázavy činí 19,6 milionu korun. Cenu zvedá šířka cyklostezky a také nutnost odvodnění území a stavba lávky přes Moravskou Sázavu.

Cyklostezka z Lanškrouna do Žichlínku bude levnější, tady počítají s cenou okolo sedmi milionů korun. Na výstavbu cyklostezek požádal svazek obcí Lanškrounsko o evropské a státní dotace. Pojistili to dvojí žádostí a doufají, že uspějí. „Výsledek obou dotačních řízení předpokládáme do konce letošního června. V případě úspěchu počítáme s výstavbou v roce 2019. Pokud neuspějeme, bude náš svazek zvažovat další možnosti financování, což může být opakování žádosti nebo i výstavba s využitím úvěru,“ přiblížil Antonín Fiala z Místní akční skupiny Lanškrounsko.

Až bude hotová cyklostezka do Sázavy a Žichlínku, bude na Lanškrounsku chybět ještě stezka ve směru na Lukovou a Damníkov.

NA ŠUŠEK

Po realizaci cyklostezek Letohrad - Žamberk a Králíky – Červená Voda pokračuje Sdružení obcí Orlicko v přípravě dalších projektů zaměřených na zvýšení dopravní bezpečnosti, a to zejména cyklistů a chodců.

Jedním z projektů je cyklostezka Valdštejn-Šušek, která spojí Písečnou s cyklostezkou Letohrad-Ústí nad Orlicí v Hnátnici. Hlavním cílem výstavby této cyklo-stezky je zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří směřují ze Žamberku a okolí na Ústí nad Orlicí. Cyklostezka začne v osadě Valdštejn, kde se napojí na stávající místní komunikaci. Náklady na výstavbu činí sedm milionů korun a její stavba závisí na zisku dotace. Pokud sdružení obce uspěje, pustí se do stavby příští rok.