Cyklisté a alkohol? Diskuze pokračuje

Orlickoústecko - Policie v okrese od začátku roku řešila osm nehod s účastí cyklisty. V polovině případů hrál roli alkohol. Loni figuroval v pěti případech z osmnácti. Prázdniny a doba dovolených přitom ještě nezačaly, a tak trend nevyznívá zrovna příznivě.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Diskuze o (ne)toleranci alkoholu u cyklistů stále plní nejen politické kuloáry, ale i cyklostezky.

S letním počasím se zvyšuje provoz cyklistů i délka front u občerstvení. Přiznali byste se ke sklenici piva před jízdou? Deník se ptal na cyklostezce mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem. „Jedno pivo mě nijak nepoznamená. Vždyť to tak mají i jinde a snad vím, co si na kole můžu dovolit. Možná ne na hlavních silnicích, ale na cyklo-stezkách a místních komunikacích by to vadit nemělo. Bruslaři se sluchátky jsou nebezpečnější!“ rozčiluje se mladý muž. „Zákaz pití je nesmysl, byli jsme na vinných stezkách a tam snad nikdo nemůže počítat s tím, že cyklisté nic neochutnají. Stezky ale nevedou po frekventovaných silnicích. Snad alkohol lidi dovedou konzumovat s mírou. Nepolezu na kolo, když z něj budu padat,“ podporuje ho žena v cyklistickém dresu.

Další žena ale nesouhlasí: „Mně zákaz alkoholu nevadí. Jak přesně poznám povolenou hranici? Radši si dám vodu a budu doufat, že nepotkám někoho, kdo neodhadne své schopnosti.“

Projednají návrh změny zákona

Návrh změny zákona o silničním provozu se bude do 24. června projednávat ve výborech Senátu. Obsahem změny je tolerance požití alkoholu do 0,5 promile pro cyklisty na méně používaných komunikacích a snížení pokut na maximální částku 500 korun. Odborníci ovšem namítají, že narůstá počet nehod zaviněných cyklisty a zmírnění omezení alkoholu k bezpečnosti nijak nepřispěje.

Trend v okrese není příznivý

Nepříznivý trend potvrzuje vedoucí dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí Pavel Mikulecký. Policie od ledna do 5. června šetřila osm nehod s účastí cyklisty. Jejich následkem bylo pět lehkých a jedno těžké zranění.

„Ve čtyřech případech byl cyklista pod vlivem alkoholu, a to od 0,77 až do 2,89 promile. Pro srovnání, vloni došlo k osmnácti dopravním nehodám s účastí cyklisty s celkem čtyřmi lehkými zraněními, v pěti případech byl cyklista pod vlivem alkoholu. U opilých cyklistů jde většinou o havárie, kdy si sami sobě způsobí újmu na zdraví,“ říká policista.

Přitom nejhorší období – prázdniny – jsou teprve před námi. Lze tedy očekávat policejní kontroly na cyklostezkách. „Policie České republiky provádí namátkové kontroly v rámci běžných kontrol, zejména v odpoledních a nočních hodinách. Samozřejmě se snažíme i o důkladnou prevenci,“ doplňuje Mikulecký.

Jaké pokuty podnapilým cyklistům hrozí, připomněla mluvčí policie Markéta Janovská: „Pokuty za tyto přestupky ukládá správní orgán, nelze je řešit na místě. Podle množství alkoholu v dechu, eventuálně v krvi, se do 1 promile ukládá pokuta ve výši 2500 až 20 000 korun, nad 1 promile alkoholu pak pokuta 25 000 až 50 000 korun.“