Orlickoústecko - 21. srpen 1968 nevratně změnil život Čechoslováků. Na naše území pronikly armády „spřátelených“ států, které razantně zarazily reformní snahy…

Ilustrační dobová fotografie | Foto: Hradecký deník

Jaký byl 21. srpen před čtyřiceti lety v našem regionu? Plný zmatku, zděšení, rozčarování, smutku, ale i odhodlání. Stejně jako do ostatních částí republiky vstoupila i na Orlickústecko vojska Varšavské smlouvy, v první vlně především polská armáda.



Mezi prvními byly polské jednotky



Jak vzpomínají pamětníci, nechápali a nevěřili tomu, co se stalo. Vzbuzeni nočními přelety letadel poslouchali hlavně vysílání Československého rozhlasu, odcházeli do práce a brzy se z ní vraceli. Ti, co byli tehdy dětmi, si vzpomenou, že jejich matky plakaly, otcové zoufale kleli. Zazněly hlasy, že bude válka a u obchodů se začaly tvořit fronty.



Do obcí a měst postupně vjížděly vojenské kolony. Okresní město mělo v den zahájení okupace relativně štěstí, protože jím polská armáda neprojela, došlo totiž k dohodě s tehdejším národním výborem, a tak mohli Oušťáci pozorovat polské tanky a další techniku na dálku – stála totiž u ústeckého letiště. Okupační vojenské kolony se v první den vyhnuly i Vysokému Mýtu a měly k tomu jistě důvod, ve městě totiž sídlila velká posádka československé armády.



Lidé poslouchali rozhlas, scházeli se na náměstích, rozhořčeně diskutovali, podepisovali petice proti vstupu vojsk, vylepovali protestní plakáty, zdi byly pomalovány protestními nápisy. Jak se často ukazovalo, polští vojáci, kteří přijížděli na Orlickoústecko, vůbec nevěděli, kde vlastně jsou a proč. Někdy se stali terčem nadávek, jindy s nimi lidé diskutovali a dokonce jim přinášeli i jídlo a pití, protože vypadali dost zuboženě.



Centrem všeho tehdejšího dění byla Praha, ze které přicházely dramatické zprávy. Mnoho lidí z regionu také do hlavního města vyrazilo. Velmi patrné bylo odhodlání vydržet, nepoddat se tlaku okupantů, obhájit svobodu i politický trend „Pražského jara“, od něhož si Čechoslováci tolik slibovali.