Kamil Dubský aktualizováno dnes 10:52

Na Orlicku od středečních 21 do čtvrtečních 21 hodin, tedy za 24 hodin, spadlo v průměru kolem 25 - 30 milimetrů srážek. Čtvrteční celodenní mrholení však bylo jen "ochutnávkou" toho, co nás čeká v pátek a v sobotu, to má za celý den napršet dvakrát tolik. Čtvrteční déšť byl pouze tolik potřebnou zálivkou pro vyprahlou přírodu po několikatýdenních vedrech.