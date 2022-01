„Zpráva o změně jízdního řádu nám přišla v pátek odpoledne. V řádu jsme zjistili, že nepojede ranní autobus, který vozí děti do školy do Třebařova. Museli jsme objednat soukromníka. Linku zaplatila obec. Komu pošlu účet, ještě uvidím,“ uvedl starosta Rychnova na Moravě Milan Hána.

Starosta hned v pondělí jednal s Pardubickým krajem. „Vyřešili jsme to a od čtvrtka se nám vrátí ranní školní autobus,“ dodal Hána.

Ranní autobus odjíždí ze zastávky Rychnov dolní v 7.30 hodin. Zastavuje na všech zastávkách v Rychnově, ale nezajíždí do Mladějova. Mohou ho využívat pouze děti dojíždějící do Třebařova a neplatí jízdné. Z Rychnova do Třebařova to je zhruba patnáct kilometrů.

Podobný problém řešili v pondělí také radní v Litomyšli.

„Volali nám obyvatelé Kornic, že nejede ranní spoj pro děti do školy. Dopravce má problémy s nemocností řidičů, ale podařilo se zjednat nápravu a od čtvrtka už budou jezdit upravené spoje. Jsme samozřejmě připraveni pomoci i dalším spoluobčanům, kterých se změny v autobusové dopravě dotkly, ale situace bohužel opravdu není jednoduchá, protože fyzicky nemá kdo autobusy řídit,“ sdělil místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Společnost ICOM transport přešla na prázdninový režim údajně kvůli velké nemocnosti řidičů v době covidu. O tomto argumentu však panují pochybnosti.