Nejpoužívanější možností, jak se zbavit nepotřebného vánočního stromku, je zanechání ho na místě sběru separovaného odpadu vždy v termín odvozu. „Nemám dům a do auta to dávat nechci, abych to odvážel do sběru, takže za možnost nechat to na stanovišti jsem rád,” sdělil Marek Bouška, který bydlí na sídlišti v České Třebové.

I po svátcích může mít vánoční stromeček řadu funkcí. Zahradníci využívají jeho jehličí i kůru.

Vánoční stromky je možné nechat přistavené u nádob na bioodpad nebo u kontejnerů u bytových domů. Budou sváženy ve stejné dny jako bioodpad. Stromek by měli lidé odkládat na tato místa v den svozu nebo maximálně 24 hodin předem.

V České Třebové bude svoz jako každoročně zajišťovat společnost Eko Bi. „Stromky budou zpracovány na městské kompostárně, proto prosíme o odstranění veškerých ozdob a dalších nerozložitelných materiálů, které by jejich další zpracování ztížily či znemožnily,” sdělila Lenka Špaisová z odboru životního prostředí České Třebové.

V České Třebové vychází mimořádný svozový termín na 13. ledna, kdy bude jeden vůz zajišťovat výhradně svoz stromků. Stromky budou ale sváženy průběžně, nejen v tento termín.

Pokud vlastníci vánočního stromku zahradu nemají a chtěli by ho vrátit do přírody, pak by si tento krok měli rozmyslet. Není dobrý nápad odnášet usychající stromky zpět do lesa.

V Chocni se stromky v průběhu ledna sváží od míst sběru separovaného odpadu v pondělí 9., 16., 23. a 30. ledna. „Město Choceň má přibližně 64 míst sběru separovaného odpadu. Stromky končí na drticí lince městské kompostárny,” řekl ředitel Technických služeb Choceň Miloslav Brožek.

V Jablonném nad Orlicí je na začátku ledna mimořádný svoz bioodpadu a 17. ledna svoz vánočních stromků. „Ostatní svozy tříděného i směsného komunálního odpadu budou probíhat v obvyklých intervalech daných městem,” sdělila místostarostka Martina Balážová.

Také v dalších městech na Orlicku je kromě obvyklých termínů vývozu i mimořádný svoz vánočních stromků, který startuje od druhého týdne v lednu. V Ústí nad Orlicí technické služby apelují na občany, aby přiváželi stromky do sběrného dvora a uložili je do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad. Odvoz stromků je totiž zajištěn převážně od bytových domů v Ústí nad Orlicí, Hylvátech a Kerharticích.

Co se se stromky děje dál? V kompostárnách z nich udělají štěpku, která se využije z části jako surovina pro výrobu kompostu a také jako palivo a zdroj energie. V některých městech zase staré vánoční stromky pomohou s obnovou veřejných prostranství, kde se štěpka využije na záhony, ke keřům a stromům.

Je však možné stromek využít ještě jinak. Až ho doma lidé odstrojí, nemusí ho nechávat venku, ale mohou ho sami recyklovat, pokud mají k dispozici vlastní zahradu. „U nás se strom využije i po Vánocích. Nechám si z něj udělat mulč na zahradu,” popsal Josef Nepovím z Chocně a dodal, že často z něho ještě vyrábí postřik proti škůdcům.

Kromě jehličí zahradníci využijí také kůru stromů. Jeden živý strom může podle Nepovíma vytvořit až pět kilo mulče. Mulč uchovává vodu, potlačuje plevel a podporuje silnější růst keřů a rostlin. Je prý však důležité zkontrolovat, zda se na něm nevyskytují známky vážných chorob, které by se mohly přenést i na rostliny.

