Co rozhodne v Chocni, Třebové či Žamberku komunální volby? Ptáme se čtenářů

/ANKETA/ Silnice jsou plné děr, nejezdí autobusy a co víc, v malých obcích není dostupná lékařská péče. Chybí dostupné bydlení a developeři neberou ohled na životní prostředí. To vše jsou témata, která veřejnost trápí. Co bude hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve městech a obcích na Orlickoústecku? Co rozhodne volby? Vyrazili jsme do zdejších měst a vesnic, abyste nám to řekli.