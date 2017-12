Co přinést do krmelce? Oves, ječmen či seno

Orlickoústecko - Na území okresu nejčastěji běhají srnky či divoká prasata. Pomoci jim přečkat zimu může každý, ale s rozumem. Ne všechno do krmelce patří.

Plnění krmelců.Foto: Deník/Libor Běčák

Teploty pod bodem mrazu a sněhová nadílka znamenají pro lesní zvěř období s nedostatkem potravy. A proto jsou tady myslivci, kteří plní krmelce. Na Orlickoústecku jich může být až přes osm stovek.



KE KRMELCI PATŘÍ I SŮL

Přesný počet se ale nedá vyčíslit a podle předsedy orlickoústeckého Okresního mysliveckého spolku Pavla Chalupy jejich počet určuje každý jednotlivý uživatel honitby, tedy daného území. „Když zvážíme, že je na katastru bývalého okresu Ústí nad Orlicí 84 honiteb a v každé minimálně 10 krmných zařízení, tak je to hrubým odhadem 840 krmných zařízení,“ přemýšlí Pavel Chalupa.



Každý krmelec by pak měl obsahovat takovou skladbu potravy, aby si každé ze zvířat našlo to své a nikdo nestrádal. Krmelce se plní senem, ovsem či ječmenem, popřípadě letninou, což jsou usušené letorosty listnatých dřevin. „U každého krmelce by také neměla chybět předložená kamenná sůl,“ připomíná zkušený myslivec s tím, že ke krmelci myslivci chodí dle potřeby, nejčastěji dvakrát do týdne.



Nošení potravy zvířátkům je oblíbenou zimní zábavou prarodičů s vnoučaty, je ale nutné dodržet několik pravidel. Ne všechno totiž do krmelce patří. Pavel Chalupa lidem doporučuje předem se domluvit s myslivci a k tomu přidává pár univerzálních rad: „Doporučuji předkládat zvěři spíše jadrné krmivo, tedy oves či ječmen, a seno, vše samozřejmě v menších dávkách, než čerstvé pečivo, které působí zvěři střevní potíže, na které může následně uhynout.“



OKRES MÁ SPECIFIKA

Pod okresní myslivecký spolek spadá šest pověřených obcí – Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk, celková honební výměra je 108 649 hektarů. Největší plochu zabírají pole (60 procent) a právě velkoplošné hospodaření, tedy pěstování řepky, kukuřice či pšenice, může za ústup stavu drobné zvěře.



„Ostatní zvěř spárkatá, jejíž stavy jsou dány vyhláškou, je v takovém počtu, aby se na daném území byla schopna uživit a nepůsobila škody. Na našem území je specifická zvěř srnčí, prase divoké, v menším počtu zvěř jelení a mufloní, a to spíše v horských oblastech našeho okresu,“ popisuje Pavel Chalupa a dodává, že sporadicky se tu vyskytuje vydra, bobr či kormorán.