Lanškroun - Zeptali jsme se Zbigniewa Czendlika, římskokatolického kněze. Co vás potěšilo?

Zbigniew Czendlik. | Foto: Deník/Jiří Sejkora

„V posledních dnech mě velmi potěšilo setkání se světoznámým fotografem Robertem Vanem. Je to hodně sympatický a milý člověk, který mě doslova okouzlil. Nejen přístupem k životu, ale také svými myšlenkami. Mimo jiné citoval Charlieho Chaplina, který měl říci: ´Je potřeba být hodný a slušný na cestě nahoru, protože při cestě dolů se můžete se všemi, které jste míjel, zase potkat´. Robert Vano je také známý tím, že se otevřeně hlásí ke své homosexualitě. Já jsem žil trochu pod dojmem, že naše společnost je xenofobní, je netolerantní. A když jsem se ho přímo na tyto věci ptal, dokázal o tom všem, o svých zkušenostech, mluvit s nadhledem. A také řekl, že s xenofobií a netolerancí nemá žádnou nepříjemnou zkušenost. Tohle konstatování mě opravdu potěšilo, možná to s námi, s naší společností, není tak špatné, jak si to někdy sami o sobě myslíme.“