Letohrad - Hned dva turnaje v Člověče, nezlob se se odehrají v letohradské knihovně.

Ten první v úterý od 15 hodin pro seniory v rámci Týdne seniorů, pro děti od 6 let věku a náctileté se pak uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin. Malý dárek si odnese každý.

