Jak se recyklují kuchyňské tuky a oleje



Olej v PET lahvích z kontejnerů se sveze a vysype na pás linky. Následuje drcení lahví, aby z nich olej vytekl. Rozdrcené PET lahve se většinou vyčistí a předají k recyklaci. Následují 3 fáze čištění olejů včetně odstřeďování, kdy je olej zbaven zbytků potravin a zbytkové vody. Třeba strouhanky a masa. Tyto zbytky jsou předávány do bioplynových stanic. Po tomto procesu čištění zbude olej, který je předáván dalším zpracovatelům.

„Kdo se takhle chová, dobrovolně krmí potkany žijící v kanalizační stoce. Vytvářejí si tam přehrady a jídla mají dostatek. Co se týče vlhčených ubrousků, mluví se o nich dlouho a není to nic platné. Každý by se měl jít podívat do čističky odpadních vod na to, jak funguje. Není to jedna velká trubka, jak si mnozí představují,“ uvedl starosta Chrasti na Chrudimsku Vojtěch Krňanský.

Vodárenská společnost Chrudim každoročně upozorňuje na to, aby lidé vhazovali vlhčené ubrousky do koše a separovali použitý tuk. Naštěstí existují moderní metody, které na problém ucpávání potrubí nebo závadu na čerpadlech upozorní. „Vidíme čerpací stanice na grafice, sledujeme je přes SIM kartu. Když vidíme, že některé čerpadlo je pomalé nebo se zastaví, hned situaci řešíme v terénu,“ vysvětlil technický ředitel společnosti Petr Kavalír.

Draze za to zaplatí

Tuky v kanalizaci jsou podle jeho slov už stálicí, a to i přes poměrně značnou osvětu. Z čističek odpadních vod je musí pracovníci odstranit mechanicky. „Potom je odevzdáváme jako nebezpečný odpad na skládku a hodně draze za to platíme,“ upozornil Kavalír.

Ve většině měst a obcí lze hodit uzavřenou lahev s použitými stolními oleji a jinými tuky do vyhrazeného kontejneru anebo ji odnést do sběrného dvora. „Použitý olej shromažďujeme do PET lahve, ale musím přiznat, že ji někdy hodím do popelnice se směsným odpadem. Myslím, že si to ve třídírně přeberou, je to každopádně lepší, než abych tuk lila do toalety,“ řekla Jana Žídková z malé vesničky u Heřmanova Městce.

​Jak se využívá recyklovaný olej



Hlavním odběratelem recyklovaných tuků je petrochemický průmysl. Používají se jako přísada do bionafty nebo jako vstupní surovina při výrobě recyklované nafty nebo leteckého paliva. Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství a samozřejmě v chemickém průmyslu. (Zdroj: trideniodpadu.cz)

Majitelé fritovacích hrnců by měli měnit olej při každém desátém použití, to je průměrně 24 litrů použitého oleje ročně. Podle průzkumů vlastní fritézu každá čtvrtá domácnost v České republice. S tříděním tuků jsou o hodně vepředu Rakušané. Každá tamní domácnost má od obecního úřadu nádobu, do které olej slévá. Jakmile je nádoba plná, stačí ji donést na obecní úřad nebo sběrné místo, kde ji vymění za prázdnou lahev na další jímání oleje.

​Pro velkokapacitní kuchyně, vývařovny a podobné gastro dílny existuje svoz použitých olejů. Přijede dodávka a odveze si nádoby plné olejů. Tento systém, který dobře funguje pro velkoprovozy, je však nevhodný pro domácnosti, které vyprodukují relativně malé množství tuků. Gastro kuchyně využívají například lapače tuků. To je zařízení, které pracuje na principu sedimentačního procesu. Olej je lehčí než voda. Voda, částečně zbavená tuků, je následně odváděna do komunální kanalizace. Čas od času pak specializovaná firma tuky z lapače odstraní a zlikviduje.