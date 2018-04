Číslo dne: 7

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 18240 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Hradisková č.p. 619, 561 64 Jablonné nad Orlicí, Zaměstnavatel vyžaduje spolehlivost, přesnost, odpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti, trestní bezúhonnost, právní a zdravotní způsobilost. , Praxe v oboru a znalost dětské a zdravé výživy bez polotovarů a jiných škodlivin je výhodou., Odměňování s pevnou a pohyblivou složkou., Výše mzdy se odvíjí podle počtu odpracovaných let., Kontakt: telefonicky (v pracovní dny od 6.30 do 16.00) nebo e-mailem. Pracoviště: Mateřská škola hradisková, jablonné nad orlicí, Hradisková, č.p. 619, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Informace: Lenka Prokopcová, +420 465 642 291.

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky REFERENT/KA EKONOMIKY. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Rybník č.p. 242, 560 02 Česká Třebová 2, Máš analytické schopnosti a pečlivost je Ti vlastní? Hledáš lidský kolektiv?, Hledáme referenta ekonomiky, který bude mít na starosti:, zpracování DPH, faktury hotovostní pokladnu, ekonomické podklady, zpracování mezd, dotační programy a další., Uspějí Ti, co:, jsou samostatní, dobře znají MS Office, mají znalost na úrovni SŠ - nejlépe ekonomického směru, jsou komunikativní s dovednostmi podporujícími týmovou spolupráci preferují lidský přístup a sami ho praktikují., Ti co uspějí, mohou:, Vytvářet svou vlastní budoucnost ve firmě se silnou firemní kulturou., Připojit se do společního nákupu kvalitních potravin a dalších výhod, mají možnost svého osobního a profesního růstu. Získat zajímavé finanční ohodnocení., Pokud se můžete pochlubit dobrými výsledky ve svých dosavadních aktivitách (práce, brigáda, praxe), jste to možná Vy, kdo v brzké době posílíte náš tým!:), Kontakt: telefonicky 8 - 16 hodin nebo e-mailem. Pracoviště: Solea cz výrobní družstvo, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Jana Slezáková, +420 777 123 028.