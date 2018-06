Hřebčín Karlen zve do sedla

Orlickoústecko - Hřebčín Karlen v Dlouhé Třebové příští sobotu zve na šestý ročník akce zvané „Ze sedla vidíš mnohem dál“.

Ze sedla vidíš mnohem dál - akce v hřebčíně Karlen v Dlouhé Třebové.Foto: archiv organizátorů

Začíná se 23. 6. ve 13.30 hod. a program je bohatý: kromě seznámení se s koňmi a jejich duší na návštěvníky, kterých mimochodem loni dorazilo na tři stovky, čeká předvedení velšů všech sekcí, vozatajské Pas De Deus, mrazivá čtverylka, žehnání hříbátkům, Karlenské šaškárny, skoky, pára versus lidi, kočárový závod či svezení na koni.

V doprovodném programu pak nebudou chybět staré motorky, například značek Jawa či Harley. „Je to odpoledne určené pro širokou veřejnost, kdy se i ti nejmenší dozví, co vlastně znamená v našem životě kůň. Jde o to, aby lidé viděli, co se děti a dospělí s koněm mohou u nás naučit a jak krásné je, když to kůň a člověk spolu umí,“ řekla organizátorka a majitelka hřebčína Lenka Kašparová.