Číslo dne: 38

Východní Čechy, Pardubice - Z kvarteta fotbalistů, kteří se z Pardubic po podzimní části vrátili do svých mateřských klubů, zůstávají pro jaro všichni v prvoligových týmech. To znamená před druhou polovinou sezony zásah především pro pardubickou defenzívu. Antonín Křapka je v Mladé Boleslavi, Michal Surzyn v Olomouci a stoper Jiří Piroch zamířil z Plzně na hostování do Jablonce.