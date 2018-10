OBRAZEM: Modeláři soutěžili na letišti

Ústí nad Orlicí - Na ústeckém letišti se konala minulý víkend soutěž modelářů.

MČR rádiem řízených větroňů kategorie RCVS bylo vypsáno pro tři věkové kategorie, a to junioři do 18 let, senioři do 65 let, senioři 65+ a celkem se nominovalo 52 soutěžících, ale vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí, která se nakonec nenaplnila, někteří účastníci nepřijeli. Soutěž se létala za polojasné oblohy, teplota až 17°C, vítr 2 až 6m/s.

V kategorii junioři do 18 let si nejlépe vedl a získal titul „Mistr ČR RCVS 2018“ Jonáš Doležal, na druhém místě skončil Jakub Ešpandr, třetí Dominik Maixner, všichni MK Junior klub UO.

V kategorii senioři do 65 let se nejvíce dařilo a titul „Mistr ČR RCVS 2018“ získal Jiří Kadlec z LMK Česká Třebová, druhé místo obsadil Václav Dvořák LMK RC manie Praha, třetí Ondra Taichman LMK Chotěboř.

V kategorii senioři 65+ titul „Mistr ČR RCVS 2018“ získal Josef Bíbr LMK Nový Dvůr, na druhém místě Petr Vašina MK Junior klub UO, třetí Miroslav Prachař LMK Hořice.

Letošní MČR RCVS mělo jednu novinku a to vyhlášení absolutního vítěze, bez věkového omezení. Absolutním vítězem MČR RCVS 2018 se nakonec stal Jiří Kadlec LMK Česká Třebová.