Číslo dne: 10

Orlickoústecko - Hasiči vyhlásili desátý ročník soutěže projektu Dávají za nás ruku do ohně. Letošním tématem jsou básně.

Hasiči. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Regina Hellová

„Letos se mohou všichni se smyslem pro rým utkat v klání o nejhezčí básničku o hasičích, kteří nás již 100 let zachraňují,“ podotkla mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Básničku, která může být doplněna o ilustraci, a přihlášku do soutěže mohou soutěžící zasílat od pondělí až do 31. července e-mailem či poštou.