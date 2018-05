Cílem cykloakce je rozhledna

Ústí nad Orlicí - Start v centru Ústí, cíl všech tras u rozhledny na Andrlově chlumu. To je 23. ročník cykloakce ústeckého Klubu českých turistů (KČT) zvané „K rozhledně Andrlův chlum“.

K rozhledně Andrlův Chlum.Foto: archiv pořadatelů

„Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda. K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky. Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkušeným cykloturistům, vede z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Litomyšle, dále přes Choceň, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Slatinu nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Albrechtice, Borohrádek, Dobříkov, Sruby, Jehnědí, Sloupnici do cíle k rozhledně.“ vypočítal Milan Richter z KČT. Ostatní cyklotrasy dlouhé 45, 60, 80, 120 a 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny. Pro obzvlášť otrlé jedince bude v cíli připraven výstup po 183 schodech na čtyřiatřicet metrů vysokou rozhlednu.

Akce se každoročně pyšní vysokou účastí, za dvaadvacet let se jí zúčastnilo přes šestnáct tisíc lidí. Startuje se v neděli 13. května od 8 do 10 hodin z Mírového náměstí, účastníci musí být v cíli do 20 hodin.