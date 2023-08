/FOTO, VIDEO/ Pandury, bojová vozidla i gripeny. Po čtyřech letech se do Vojenského muzea v Králíkách vrací vojenská akce Cihelna 2023, letos s podtitulem Slovensko v plamenech. Zapojí se armáda z celé republiky, dobrovolníci i nadšenci do vojenské historie. V areálu muzea vznikne vesnice, která částečně lehne popelem. Králíky očekávají o víkendu nápor tisíců lidí.

CIHELNA 2020, Králíky 22. 8. 2020 | Video: rucka49

O víkendu po čtyřech letech znovu ožije Vojenské muzeum v Králíkách tradičním Dnem sil podpory – Cihelna 2023. Návštěvníci uvidí historickou i současnou vojenskou techniku i rekonstrukci bojů z roku 1944. Akce se koná poprvé po covidové přestávce. Uskutečnila se sice i v roce 2020, z níž přinášíme video, ale jen on-line, kvůli tehdejším opatřením byla bez diváků.

„Areál v Králíkách je unikátní a snažíme se vyhnout jakémukoliv politickému výkladu, proto jdeme letos cestou neutrální ukázky, která bude vojensko-historická,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Pro pohraniční oblast Pardubického kraje je právě vojenská historie jednou z šancí, jak sem přilákat turisty. „Je to propagace kraje na okraji kraje a naší historie. Je potřeba myslet na obranu země, a to je právě naše oblast, která byla v minulosti připravena na obranu státu. Pevnostní turistika nám pomáhá přilákat návštěvníky, ale není to jen opevnění. Máme co nabídnout, třeba krásné místo u kláštera na Hedeči. Byli bychom rádi, kdyby se u nás lidé zastavili cestou z Dolní Moravy,“ řekl starosta Králík Václav Kubín.

Vojenské pevnosti na Králicku však lákají nadšence vojenské historie celý rok, nejen během akce Cihelna. „Akorát v zimě je návštěvnost nižší, ale v sezoně jezdí hodně lidí. Králíky jsou během Cihelny přeplněné, pohybuje se u nás okolo patnácti tisíc lidí za víkend,“ podotkl Kubín. Město dá na realizaci akci miliony korun. "Byli jsme nuceni zvednout vstupné, jenom cena rozbušek dost vzrostla. Nyní je město Králíky hlavním organizátorem spolu s našimi lidmi z Vojenského muzea," dodal starosta.

Armáda České republiky si v Králíkách připomene 30 let od svého vzniku. „Do Cihelny jsme zapojení nejen svojí technikou už od roku 1999, kdy tato akce vznikla. Není to jen akce o současné armádě, ale především si připomínáme vojenskou minulost. Poprvé s námi spolupracuje Prapor podpory nasaditelných sil z Rakovníku, které vybudují polní park techniky, elektrické sítě nebo sociální zázemí,“ sdělil brigádní generál Robert Bielený, ředitel Sekce logistiky Ministerstva obrany.

Od pátečního odpoledne budou u muzea v Králíkách k vidění desítky vojenských vozidel a techniky. Vojáci přivezou obrněné transportéry Pandur, samohybnou kanónovou houfnici DANA, tank, bojová vozidla pěchoty BVP 2 nebo zdravotnickou techniku. V sobotu se zapojí i vzdušné síly a nad Králíky se objeví letouny JAS-39 Gripen a vojenské vrtulníky. Na akci nasadí armáda okolo 130 vojáků.

Původně se akce Cihelna konala od roku 1991 na dělostřelecké tvrzi Bouda. Nejdříve šlo o přilákání pozornosti k období podzimu 1938, kdy v pohraničí vznikalo opevnění. „Králicko je místo, kde se psaly dějiny a patří k místům, kde je množství muzeí, tvrz Bouda, Hůrka, Vojenské muzeum nebo Lichkov. Problematika války je běžná věc současnosti, války neskončily. Jde nám o to připomenout obranu vlasti a úlohu lidí, kteří museli narukovat a v tomto duchu by Cihelna měla být,“ vysvětlil ředitel Vojenského muzea králíky Martin Večeř.

Přípravy zaberou měsíce, doprava historické techniky do areálu muzea navíc není ani levná záležitost. „Scénář je potřeba vytvořit v podstatě na louce, vykopat okopy. Tahle divadelní scéna je složitější než film, protože ve filmu to můžete opakovat, tady to není možné, nesmí se stát chyba. Vždy je zapojeno okolo tří stovek lidí. Technika se musí dopravit na podvalech, není to levná záležitost se dostat do Králík,“ podotkl Večeř.

Vloni se akce navzdory ukončení covidových opatření nekonala také:

Návštěvníci uvidí historické ukázky z války, konkrétně půjde o rekonstrukci bojů z roku 1944, které souvisí se Slovenským národním povstáním. „Letos jsme zvolili netradiční téma, které divákům nabídneme poprvé. Věřím, že zásadní události povstání přiblížíme lidem co nejvíce. Připravujeme zajímavé scény. Máme vesnici s osmi domy, kostelem a hřbitovem, z toho polovina lehne popelem. Bude to silné, některé momenty nebudou ani možná vhodné pro děti,“ přiblížil ukázku Richard Sicha, ředitel Muzea československého opevnění z let 1935 - 1938.