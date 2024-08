Tisková zpráva Pardubického kraje

Armáda České republiky se tradičně zapojuje do této akce, která je určena všem milovníkům vojenské historie, techniky a výzbroje.

„Letos máme pro návštěvníky připravenu zásadní novinku. Odbor vojenské dopravy Agentury logistiky spolu s Regionálními středisky vojenské dopravy a Praporem podpory nasaditelných Rakovník připravili dynamickou ukázku přepadení konvoje MCT (Movement Control Team). Tyto jednotky hrají klíčovou roli při přesunech nejen našich, ale i aliančních armád. Ukázka demonstruje jejich schopnost efektivně zajistit bezpečný pohyb konvojů, což je nezbytné pro operace v reálném nasazení,“ uvedl brigádní generál Jaroslav Jírů, ředitel Agentury logistiky.

Připomeňte si loňskou Cihelnu:

Letošní ročník bude zahájen v pátek 16. srpna ve 14:00 generálním nácvikem. V sobotu 17. srpna bude program pokračovat od 9:30 vystoupením Vojenské hudby Olomouc. Oficiální zahájení 25. ročníku proběhne po výstřelu ze samohybné kanónové houfnice 152 mm ShKH (DANA) a průletech stíhaček JAS-39 Gripen. Od 10:30 budou následovat dynamické ukázky Armády ČR, Integrovaného záchranného systému, Celní správy ČR a Vězeňské služby ČR.

Více o akci najdete ZDE a vstupenky koupíte ZDE

„Cihelnu vnímáme jako jedinečnou příležitost připomenout si naši bohatou vojenskou historii a zároveň vzdát hold těm, kteří se zasloužili o naši svobodu. Tato akce není jen o zábavě a ukázkách techniky, ale také o udržování historické paměti a vzdělávání mladší generace. Jsem hrdý, že Pardubický kraj může být součástí této významné události, která každoročně přitahuje tisíce fanoušků historie a armády z celé republiky,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Vojenské historické kluby nabídnou dvě rekonstrukce bojů z května 1945, zaměřené na osvobození českých zemí a povstání českého lidu. „Minulý rok jsme se věnovali Slovenskému národnímu povstání, letos se vracíme k událostem v Čechách a na Moravě. Květnové události představují zásadní moment konce druhé světové války v našich dějinách. Věříme, že si diváci ukázky užijí a přiblížíme jim tak skutečné historické události,“ uvedli organizátoři z vojenských klubů.

Od pátečního odpoledne bude na místě k vidění desítky kusů vojenské a historické techniky. Armáda ČR letos připravila speciální program „Tak šel čas s tanky AČR“, který představí historickou evoluci tanků T-34, T-54, T-72 a nový Leopard 2A4. Kromě toho se na Cihelně poprvé představí kolové obrněné vozidlo spojovací Titus 6x6 a Tatra 815-7 PRAM s 120mm minometem.

close info Zdroj: Cihelna 2024 zoom_in Cihelna 2024

Tradičně nebudou chybět obrněný transportér Pandur II, chemické vozidlo LOV Iveco, kolové vozidlo Kajman, bojové vozidlo pěchoty BVP 2, zdravotnické vozidlo POP 2 a spojovací technika. Diváci se mohou těšit na ukázky výzbroje, munice a moderních i historických zbraní. Letectvo se představí s letouny JAS-39 Gripen a W-3A SOKOL.

Na 25. ročník Cihelny vyrazí také speciální parní vlaky, které budou zajišťovat dopravu pro návštěvníky přímo k místu akce. „Na trase směrem do Hanušovic budou zastavovat také v Prostřední Lipce, což umožní cestujícím dorazit téměř přímo k místu, kde se budou odehrávat hlavní boje a ukázky. Cesta z Dolní Lipky přes Ústí nad Orlicí zpět do Hanušovic přiblíží návštěvníky přímo k akci. Věříme, že tento atraktivní způsob dopravy přiláká velký počet lidí, a doufáme, že se nám podaří zopakovat divácký úspěch z minulých let, kdy jsme na akci přivítali okolo 20 tisíc návštěvníků. Akce takových rozměrů a náročné organizace si to jistě zaslouží,“ dodal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Historie Cihelny:

- Cihelně předcházela od roku 1991 akce Bouda u dělostřelecké tvrze Bouda.

- Základní a prvotní myšlenkou pořadatele akcí - Společnosti přátel čs. opevnění - bylo oživení muzea, zatraktivnění prohlídky pro návštěvníky a přitažení pozornosti zájemců o naši vojenskou historii k jednomu z nejvýznamnějších období naší novodobé historie - podzimu roku 1938.

- Od roku 1993 začala spolupracovat i Armáda ČR.

- Poslední a největší vzpomínková akce na tvrzi Bouda se konala v květnu 1995 – poté se přesunula k K-S 14 "U Cihelny.

- Akce (poprvé s novým názvem) CIHELNA 1999 proběhla 22. až 24. října 1999.

- Konala se každoročně až na povodně v roce 2002 a roky 2021 a 2022, kvůli pandemii coronaviru. V roce 2020 byla Cihelna pouze před televizními obrazovkami díky ČT 1.

- Letos se jedná o 25. ročník.