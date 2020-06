Bitevní vřavu u Králík sledovalo v některých letech až pětadvacet tisíc diváků. Kvůli koronavirové epidemii ale nejdříve zrušil svou účast silný partner – Armáda České republiky a postupně padaly i varianty, jak Cihelnu uspořádat s omezenějším počtem účinkujících a diváků.

Letos bez diváků

Česká televize však nabídla Pardubickému kraji přímý přenos z Cihelny. Podle hejtmana Martina Netolického je to pro region i akci samotnou úžasná příležitost. „Myslím, že pro dvouhodinové pásmo plné moderní historie konce druhé světové války je to důstojná varianta, která nám pomůže překlenout tento pro nás těžký rok,“ konstatoval hejtman. Tanková bitva připomínající osvobození Československa se má odehrát na polygonu Vojenského muzea v Králíkách. Hlavní břímě financování akce chce podle hejtmana vzít Pardubický kraj na sebe.

Ohlasy na Cihelnu bez diváků, jen v televizi, nejsou veskrze pozitivní. „Udělat předraženou show bez návštěvníků, jen pro televizi? V době, kdy nejsou peníze a škrtá se, kde může? Jezdím na Cihelnu s dětmi ráda, ale na tu živou. Toto mi připadá jak předvolební zviditelňovací taškařice,“ napsala hejtmanovi jedna z divaček. „Potřebujeme peníze daleko jinde než na akci Cihelna v televizi. Každý už tu spíš na každoroční ‚válku‘ nadává. Jak se zbytečně střílí peníze – doslova – do vzduchu,“ zněl další negativní komentář na sociálních sítích. Jiní jsou rádi, že bude alespoň něco.

Pravá Cihelna? Až za rok

Starosta Králík Václav Kubín nepovažuje televizní natáčení s vyloučením veřejnosti za plnohodnotný ročník Cihelny. „Budou to takové ozvěny Cihelny. Letos Cihelna jako taková nebude,“ konstatoval. Chystaný pořad vnímá hlavně jako propagaci českého turismu obecně. „Všichni chceme, aby naši lidi jezdili po českých muzeích a památkách, jednak se někam podívali, podařilo se jim zbavit té špatné nálady po koronaviru a zároveň tím česká muzea a památky podpořili,“ podotkl Kubín.

Zbylý štáb Cihelny začíná pracovat na její filmové podobě. Předpokládá se, že vedle historické bojové ukázky budou odvysílány tematické vstupy, v nichž budou například představena jednotlivá muzea v Králické pevnostní oblasti, zúčastněné historické kluby nebo památky v Králíkách a okolí. „Termín vysílání v České televizi je naplánován předběžně na 22. srpna 2020 v odpoledních hodinách. Přímé sledování ukázky bojů v terénu bohužel nebude možné,“ uvedli pořadatelé. Koronavirus škrtnul ze seznamu letošních akcí vojenského charakteru i známou přehlídku Bahna v Brdech, malý tým lidí na Králicku se tak podle svých slov snaží o to, aby kvůli viru v roce 2020 vojenská historie nezmizela úplně.

Z původního scénáře Cihelny zůstává v plánu spanilá jízda kolony vojenských vozidel, která projede Orlickoústeckem v sobotu 15. srpna. Kudy a kdo vše se zúčastní, o tom se nyní intenzivně jedná.

Z historie Cihelny



Tradice bojových ukázek vznikla počátkem 90. let minulého století v dělostřelecké tvrzi Bouda u Těchonína. Do Králík se dynamické ukázky přesunuly v roce 1997. O rok později už přitáhly kolem osmi tisíc diváků.

Poprvé se akce s novým názvem Cihelna konala ve dnech 22. až 24. října 1999. Kvůli nevyzpytatelnému podzimnímu počasí byl ročník 2000 už přesunut do letního období.

Ročník 2002 poznamenaly povodně. Pořadatelé zrušili hlavní program akce, armáda a složky integrovaného záchranného systému pomáhaly na postiženým územích.

Poslední ročníky přilákaly na Králicko kolem 20 až 25 tisíc návštěvníků. Loňského 22. ročníku se zúčastnilo 320 vojáků a 123 kusů vojenské techniky. „Cihelna 2019 byla mimořádná jako celek a zdárným průběhem i ukončením její pořadatelé zřejmě dosáhli pomyslného možného vrcholu akce,“ zněla bilance.