Dopravní situace trápí i Jaroslava Baštu (SPD), pokud se prý stane poslancem, je připraven otevřít debatu. „Je to jedna z mých povinností,“ poznamenal.

Chybějící páteřní dálnice D35 trápí také krajskou lídryni ČSSD Alenu Šírovou. „Pardubický kraj je tranzitním regionem. Nákladní kamionová doprava, ale i osobní automobilová doprava v případě, že se chce vyhnout stávající silnici 1. třídy, často hledá cestu na silnicích 2. třídy. Ty jsou v majetku Pardubického kraje. Dochází k jejich rychlejšímu opotřebení. Pro náš kraj je zcela stěžejní, aby byla dálnice D35 dobudována v celé trase, a to až do Mohelnice včetně obchvatu měst a obcí jako Vysoké Mýto, Litomyšl, Hrušová i další,“ přiblížila Šírová.

Cena výstavby přivaděčů se podle posledních zpráv zvýší až o miliardu korun. V krajské kase na to ale schází peníze. Hejtman kraje Netolický tak chce po parlamentních volbách vyzvat stát, aby s financováním přivaděčů pomohl.

VOLBY 2021: Špatně dostupná zdravotní péče, zácpy ve velkých městech nebo chybějící dálnice – tak by se ve stručnosti daly shrnout Achillovy paty, které denně trápí snad každého obyvatele Pardubického kraje. Uvědomují si je také krajští kandidáti do Poslanecké sněmovny. Právě za tato témata prý chtějí z poslaneckého křesla bojovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.