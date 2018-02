Chřipková epidemie v kraji: zavřená škola, zákaz návštěv v nemocnicích

Orlickoústecko - Chřipka udeřila. V Pardubickém kraji jsou stovky nemocných dětí i dospělých.

Ilustrační fotoFoto: REUTERS

Čekárny lékařů plné kašlajících lidí. Ve škole chybí desítky dětí… Vedení nemocnic včera rozhodlo o uzavření všech zdravotnických zařízení pro návštěvy. Chřipková epidemie dorazila do Pardubického kraje. Hygienici očekávají, že kulminovat bude tento nebo příští týden.

„Nyní jsme v Pardubickém kraji na hranici chřipkové epidemie. Stoupá počet respiračních infekcí. Nejvíce nemocných je na Chrudimsku a ve skupině malých dětí do pěti let. Potom jsou další okresy, Ústí nad Orlicí, Pardubice a Svitavy,“ sdělila Olgra Hégrová, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.

Hranice, kdy se vyhlašuje chřipková epidemie, je počet nemocných 1600 až 1700. „Už se blížíme, aktuálně máme 1593 nemocných a počet bude určitě ještě stoupat,“ podotkla Olga Hégrová.

Nejvíce nemocných je v mateřských a základních školách. Někde chybí až polovina dětí. „Minulý týden bylo u syna ve třídě jen šest dětí. Preventivně jsem ho nechala doma, když mám tu možnost,“ říká maminka čtyřletého Filipa z Orlickoústecka. Ve Svitavách včera dopoledne rozhodli v Riegrově základní škole, že dětem vyhlásí chřipkové prázdniny. Zatím se ale jedná o ojedinělý případ v regionu. „Chřipka začala minulý týden, ale nemocných dětí ještě není tolik, abychom museli zavírat. Pololetní prázdniny asi pomohly a ustálilo se to,“ míní Radim Horňák, ředitel Základní školy v Klášterci nad Orlicí.

Chřipka B

Chce to vyležet, radí lékaři. O počtu nemocných mezi dospělými nemají tolik informací, ne všichni totiž míří s kašlem a rýmou k lékaři. „Vzala jsem si dovolenou. Zatím léčím kašel bylinkami,“ říká Věra Dvořáková ze Svitavska. Zaměstnanci v některých firmách také mohou využít sick day, volný den pro rekonvalescenci. Hygienička Olga Hégrová dodává, že nejčastěji jde mezi dospělými pacienty o chřipku typu B.

Většinou ve vlně chřipkové epidemie sehrály důležitou roli jarní prázdniny. Letos ne. „Jarní prázdniny by přerušily školní docházku a zastavily cestu přenosu chřipky mezi dětmi. Jenže prázdniny letos budou až 12. března, tedy moc pozdě. V tu dobu už budou děti zdravé nebo v rekonvalescenci, ale zase si užijí lyžování,“ dodává Olga Hégrová.

Prevence

Pozdě je už i na očkování. Protilátky se totiž tvoří minimálně čtrnáct dní. „V době chřipkové epidemie už není čas, aby vakcína vytvořila dostatečnou hladinu protilátek. Důležitá je nyní prevence, nechodit do kolektivů, nesdružovat se,“ uzavírá hygienička.

Zákaz návštěv

V Nemocnicích Pardubického kraje platí od úterý 6. února zákaz návštěv, tedy v Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnici. Důvodem je strmý nárůst chřipkových onemocnění a počtu hospitalizovaných pacientů s chřipkou. „Jsme nuceni přistoupit k opatřením proti hromadnému šíření chřipky v našich nemocnicích. Opatření zrušíme hned po zlepšení epidemiologické situace,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Přítomnost otce u porodu je ale nadále možná.



Léčebny v kraji

Ředitel Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku Václav Volejník vyhlásil zákaz návštěv v celém zařízení. Důvodem je chřipková epidemie v okrese Chrudim. Zákaz platí až do odvolání. Návštěvy nesmí ani do ústavu Albertinum v Žamberku.



Chřipkové prázdniny

Z důvodu vysokého počtu nemocných žáků rozhodli včera dopoledne o uzavření Základní školy Riegrova ve Svitavách. Děti mají chřipkové prázdniny do pátku 9. 2. Mimo provoz je i školní družina. Ve škole v minulém týdnu zaznamenali 40 procent nemocných a na 1. stupni dokonce přes 50 procent.