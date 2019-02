Žampach – Tomáš Rybička, který žije v Domově pod hradem, se zúčastnil pražského maratonu. Sám chodit ani běhat nemůže, přesto po tomto zážitku touží stejně jako tisíce dalších sportovců.

Tomáš Rybička, žijící v Domově pod hradem Žampach, se zúčastnil pražského maratonu. | Foto: archiv domova

Stačila tou-ha, vůle a odvaha a rychlé nohy a ruce výborných běžců, kteří chtějí běžet právě s Tomášem a jemu podobnými. „Proto veliké díky patří všem úžasným sportovcům a nadšeným mladým lidem z charitativního občanského sdružení Running With Those That Can't – Běh s těmi, kteří nemohou, kteří v úžasné atmosféře tleskajících a fandících tisíců diváků i spoluběžců proběhli s Tomášem dvacet kilometrů trati jednoho z nejkrásnějších světových maratonů," dodává speciální pedagožka domova Markéta Novotná.