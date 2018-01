Chodci konečně zmizeli ze silnice

Lanškroun - Město zvýší bezpečnost v Oboře kilometrem světel.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Větší bezpečnost pro chodce i běžce, kryté kontejnery a výsadba nového stromořadí. Do týdne má být hotová rekonstrukce Rybniční ulice v Lanškrouně. Vznikne tady rovněž stezka pod korunami stromů.

Déšť, sníh… Počasí nehrálo do karet stavební firmě, která opravuje ulici, a proto práce nabraly zpoždění. Radní města nakonec rozhodli o posunutí termínu a firmě tak zbývá ještě týden. „Pro nás je podstatné, že již v prosinci byly dokončeny asfaltové povrchy a do Vánoc byla ulice průjezdná. Chodníky v křižovatkách jsou vydlážděné a podařilo se dokončit i veřejné osvětlení,“ informoval Jiří Zatloukal z odboru investic lanškrounské radnice.

Finální podobu ovšem dostane Rybniční ulice až na jaře, kdy firma dokončí terénní úpravy a výsadbu zeleně. Obyvatelé si ale už nyní pochvalují, že konečně nemusí chodit po úzké silnici, což nebylo zrovna bezpečné. Konečně se totiž dočkali nového chodníku.

V ulici navíc také přibyla nová parkovací místa a podél komunikace vede pěší stezka s odpočinkovými místy.

V lokalitě dojde také k nové výsadbě zeleně. „Nechali jsme si posoudit stromy a některé jsme museli vykácet, takže v ulici zůstaly jen ty zdravé. Na jaře tam ale vysázíme nové stromořadí, vznikne nám tak stezka pod korunami stromů,“ vysvětluje starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

Navíc tady zkoušejí novinku, a to zastřešené stání pro kontejnery na tříděný odpad. „Je to první místo ve městě, pokud se nám to osvědčí, uděláme zastřešená stání i poblíž centra,“ podotýká starosta.

V letošním roce se navíc město chystá na instalaci veřejného osvětlení v Oboře, a to v úseku dlouhém jeden kilometr. Bezpečněji tady bude nejen pro chodce a běžce, ale také pro rodiny s dětmi, které sem často míří na procházky.