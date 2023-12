/FOTO/ Most přes Tichou Orlici v Chocni, který je centrální osou dopravy ve městě i místní dopravu i pro tranzit, je po půlroce konečně otevřený. Řidičům a místním se ulevilo. Na modernizaci za 44 milionů korun se třetinou podílely fondy EU, zbytek platil kraj.

Po otevření. Modernizace mostu v Chocni. | Foto: Pardubický kraj

/TISKOVÁ ZPRÁVA PARDUBICKÉHO KRAJE/

Po více než půl roce prací a dopravních omezení dostali obyvatelé Chocně a řidiči z celého tamního regionu předčasný vánoční dárek. Most přes Tichou Orlici, který dělníci od května letošního roku modernizovali, je od soboty 9. prosince průjezdný. V místě by motoristé měli dbát zvýšené pozornosti, protože oficiálně stále projíždí stavbou, zbývá totiž dokončit poslední dílčí práce.

Modernizace mostu z roku 1985, který v Chocni spojuje oba břehy Tiché Orlice, byla technologicky náročná a na stavaře čekal nesnadný úkol.

„Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu bylo potřeba opravit nejenom vozovku, ale nutné například bylo i zvednut a opravit spodní stavbu. Přes všechny problémy, které nikdo nemohl předem tušit, dodavatelská firma Mados vše dokončila a předala v řádném termínu, za což jsme rádi. Nenaplnily se černé scénáře, stavaři se ctí a včas dokončili dílo, takže jim chci poděkovat za profesionalitu a to, v jakém tempu tam poslední týdny pracovali. Chtěli jsme provoz po mostu pustit co možná nejdříve, abychom ulehčili obyvatelům Chocně život. Těm bych rád poděkoval za trpělivost, protože poslední půlrok pro ně nebyl snadný. Nyní zbývá dodělat poslední věci, které ale nebrání užívání komunikace. Ty by s ohledem na počasí měly být hotové na jaře příštího roku,“ uvedl k modernizaci náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Zbývá například dodělat přeložku optického kabelu, kvůli které bude jedna část chodníku uzavřena do 20. prosince. Vozovka ale bude už fungovat bez dalších omezení, a to nejenom pro osobní, ale i nákladní a autobusovou dopravu.

Silnice II/317, na níž se nachází most, slouží jako příjezdová trasa z oblasti Žamberecka k nově vybudované dálnici D35.

„Po komunikaci před rekonstrukcí projelo denně kolem devíti tisíc aut. S ohledem na vytíženost a regionální význam stavby jsme plánovali opravu mostu přibližně od roku 2018, avšak museli jsme brát ohled také na další probíhající dopravní stavby včetně modernizace silnice z Hrádku směrem na Ústí nad Orlicí. Také jako řidič, který tuto trasu využívá, jsem rád, že se vše podařilo ještě letos podle plánu dokončit. Kromě mostu samotného jsme museli řešit například i přeložky plynu, vody, elektřiny a internetového připojení, takže bylo potřeba náš záměr koordinovat s více partnery. To, že se jednalo o náročný projekt, dokazuje kromě výčtu prací i finální cena, která se vyšplhala ke 44 milionům korun bez DPH,“ řekl hejtman Martin Netolický, který byl v průběhu stavby v intenzivním kontaktu s vedením města Chocně.

Pomohla dotace z EU

S financováním modernizace mostu pomohla Pardubickému kraji Evropská unie, která přispěla podstatnou částkou. „Stejně jako v jiných případech jsme byli připraveni a hledali finanční zdroje i mimo krajský rozpočet. Nakonec jsme byli úspěšní, a tak nám evropské fondy pokryjí zhruba třetinu nákladů, tedy přibližně 16 milionů korun. Jako Choceňák mám velkou radost z toho, že most je konečně průjezdný, byť zbývá dodělat poslední dílčí práce,“ dodal radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Zdroj: Vojtěch Krňanský