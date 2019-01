Choceň – Choceňský Sbor dobrovolných hasičů bude slavit 145. výročí založení hasičské organizace v Chocni. V sobotu bude v Orlickém muzeu zahájena výstava, program začne na nádvoří v 15 hodin.

SDH Choceň | Foto: archiv

Po slavnostním nástupu hasičského sboru bude připomenuta jeho historie, dále bude vysvěcen nový prapor SDH a členům sboru předána vyznamenání. Počítá se také s vystoupením hostů. Výstava o o historii a současnosti choceňských hasičů bude v sále Orlického muzea přístupná denně od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin do konce října.