Zatímco ministerstvo kultury už minulý rok prohlásilo areál bývalé kruhové výtopny depa v Chocni za kulturní památku, České dráhy podaly proti takovému rozhodnutí rozklad a odmítají objekty i pozemky prodat městu. Unikátní stavba tak jen dál chátrá. „Mezitím to tam bezdomovci a zloději kovů zničí, za chvíli tam nebudou ani vrata,“ uvedl Jiří Kotas z Klubu přátel kolejových vozidel Brno. Podle místních už ale takový stav dávno trvá a v areálu nezůstalo jediné nerozbité okno.

S nápadem realizace železničního muzea v areálu přišel před lety právě Klub přátel kolejových vozidel. Záměr se ale kvůli komplikovaným majetko-právním vztahům nedaří uskutečnit. Nejenže objekt je ve vlastnictví Českých drah, ale pozemky, na kterých stojí, patří Správě železnic. Tyto instituce pak odmítají městu areál prodat kvůli chystané modernizaci železničního úseku Týniště nad Orlicí – Choceň, která počítá se zdvojkolejněním 24 kilometrů dlouhé tratě. V plánu je také modernizace stanic, vybudování nových nástupišť s podchody a nové silniční nadjezdy.

Podle starosty Chocně Jana Ropka (Živá Choceň) by ale bylo možné projekt upravit tak, aby areál výtopny nebyl chystanou rekonstrukcí nijak zasažen. „Pod tratí na Týniště nad Orlicí by mohl vzniknout podjezd pro osobní vozidla, pěší a cyklisty, což by znamenalo takřka eliminaci nákladní dopravy v celé délce Pardubické ulice a celkové zklidnění dopravy v obytně čtvrti Na Lhotách. Správa železnic by tak získala dlouhodobě požadované mimoúrovňové křížení s tratí, čímž by odpadla debata o nadjezdu či estakádě. Tolik diskutovaná budova výtopny by tímto řešením zůstala nedotčena,“ vysvětlil před časem Ropek. Město tak o areál projevilo zájem. „Vstoupili jsme do jednání s Českými drahami, že bychom o výtopnu měli zájem. Nepodařilo se nám ale dosáhnout dohody,“ uvedl Ropek. Pomocnou ruku během jednání nabídl také Pardubický kraj. „Pokusili jsme se v jednání mezi městem a Správou železnic otevřít dveře a domluvili jsme setkání,“ vysvětlil mluvčí krajského hejtmana Dominik Barták. Pokud by se městu podařilo pozemky a budovu vykoupit, kraj by byl ochoten na koupi finančně participovat.

Ke shodě však nedošlo, prodej areálu se nekoná a železniční muzeum tak v dohledné době nejspíše nevznikne.