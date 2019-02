Vysoké Mýto – Dotace z celostátního „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" pomohou s nutnými opravami vysokomýtských památkových objektů. Státní finanční podpora ze jmenovaného programu dosáhne letos pro Mýto částky 1,27 milionu korun, což je od roku 2010 nejvíce.

Vysoké Mýto - Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Chládek

V uvedeném roce pomohl jeden milion korun s opravami vitráží v oknech chrámu svatého Vavřince a při opravách Husova sboru. O rok později „šel" znovu milion korun na okna ve Vavřinci a na některé práce v budově Základní školy Javornického, v roce 2012 více než milion na okna v téže „základce", před dvěma lety 400 tisíc na restaurování sgrafit (podle Alšových návrhů) na Pražské bráně. Vloni posloužilo 940 tisíc korun při restaurování tří okenních vitráží (s motivy svatého Jana Nepomuckého, Matouše a Vojtěcha) ve Vavřinci.

Letos se předpokládá rozdělení peněz dokonce na tři akce: oprava krovu na Choceňské věži by měla přijít na 450 tisíc korun, další vitráž v okně Vavřince na 420 tisíc a zbytek půjde na restaurování sgrafit na domě na tzv. střelnici u Pražské brány.

Karasku napadli tesaříci i houba

Nejvíce připadne na opravu krovu na Choceňské věži – Karasce. Město hodlá z celkové rekonstrukce střechy letos opravit vnitřní nosnou konstrukci. Jednat se bude o první etapu veškerých prací, náklady se v první etapě předpokládají ve výši devět set tisíc, to znamená, že zbytek financí zaplatí město.

„Z prací na Choceňské věži se nakonec stala komplexní oprava, v příštím roce možná dojde na opravování krytiny, což bude další složitá záležitost. Krov byl napaden dřevokaznými houbami i hmyzem – druhem tesaříka. Přibližně jedna třetina krovu je už napadena tak, že se odstraní. V další etapě prací se opraví například i laťování a dojde na tak zvané termoúpravy, aby larvy hmyzu uhynuly. Teploty se přitom budou pohybovat do šedesáti stupňů Celsia. Pak se bude tato opravovaná část znovu impregnovat. To by mělo zajistit dobrý stav této památky," vysvětlil detaily Jaromír Andrle z vysokomýtského městského úřadu. Jak zároveň ujistil, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Nelze zároveň přehlédnout, že v případě zbývajících dvou objektů, jichž se budou opravy letos týkat, se bude město podílet na nákladech. Na okno s vitráží v chrámu svatého Vavřince doplatí deset procent z celkově uznatelných nákladů 603 tisíce korun, tedy přibližně jednašedesát tisíc. Na sgrafita na objektu označovaném jako střelnice nedaleko Pražské brány připadne 75 tisíc, to znamená také deset procent z celkových nákladů, v tomto případě tedy tři čtvrtě milionu korun.