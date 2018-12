Choceň vyhlásila boj hazardu

Choceň – První výraznou změnou, kterou nové vedení choceňské radnice vzešlé z říjnových komunálních voleb ve městě prosadilo, je vyhláška o regulaci hazardu.

Ilustrační fotoFoto: Archiv/Deník

„Přes odpor většiny opozice jsme schválili většinou třinácti hlasů vyhlášku o zákazu hazardu na území města. Choceň tak podniká první krok na cestě k civilizovanému, modernímu a sebevědomému městu,“ informovalo po pondělním zasedání zastupitelstva na svém facebooku sdružení Živá Choceň. „Vyhláškou jsme zakázali nejtvrdší formy fyzického sázení,“ dodal radní Jan Pažin (Živá Choceň).

Nulová tolerance

Radnice vydáním vyhlášky sleduje omezení negativního vlivu hazardních her, ochranu osob před důsledky plynoucími z účasti na těchto hrách. Současně chce předcházet záporným jevům spojeným s hraním hazardních her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a dalších patologických jevů. Zákaz, který platí pro celé území města, se vztahuje na provozování binga, technických i živých her. Vyhláška začne platit od 1. ledna nového roku.

Od května bez automatů

Aktuálně funguje ve městě osm video loterijních terminálů. Sedm na dvou místech v Kollárově ulici a jeden v ulici Ostrovní. Všechny provozuje společnost Gapa Group. Až na jedno herní zařízení končí všem licence 18. března příštího roku. Poslední terminál zůstane v provozu až do 20. května 2019. Po tomto datu nebude ve městě jediný hrací automat.

Podle dva roky staré studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu byla Choceň ze sedmnácti měst Pardubického kraje šestým nejvstřícnějším městem k tvrdému hazardu. Ve městě na konci roku 2016 fungovalo 72 herních zařízení. Při celkovém počtu 8786 obyvatel připadal jeden automat na 122 obyvatel.

Ve vztahu ke kriminalitě se však negativní vliv hazardu ve studii nijak výrazněji neprokázal. Posuzováno podle indexu kriminality byla Choceň mezi městy Pardubického kraje na druhém místě od konce. Rovněž podle analýzy kriminality, kterou si radnice nechala zpracovat v loňském roce, patří Choceň k nejbezpečnějším městům v Pardubickém kraji. Index kriminality za poslední tři roky setrvale klesal (z 82,1 na 56,4).

Zákaz hazardu má ale i druhou stranu mince. Radnice tím přijde o přilepšení do městské kasy. Podle Jana Pažina dosáhly v minulém roce příjmy z hazardu kolem sedmi milionů korun. Město přitom hospodařilo s příjmy ve výši zhruba 166 milionů.

Mínus sedm milionů

Na to, aby se městský rozpočet rozrostl při přerozdělování daní z hazardu o sedm milionů, museli lidé v Chocni prosázet přibližně 35 milionů. „Když peníze nenaházejí do automatů, je pravděpodobné, že je ve městě utratí,“ uvedl Pažin.

Choceňská radnice si od zákazu hazardu slibuje ještě další změnu. „Ve chvíli, kdy byl zakázán hazard v sousedních městech, Vysokém Mýtě nebo Litomyšli, stouply tržby z hazardu. Město se stalo destinací pro gamblery z okolí,“ vysvětlil choceňský radní.

Ne všichni ale s plošným zákazem hazardu souhlasí. Na sociálních sítích se v souvislosti s informací o schválení vyhlášky rozvinula diskuze, ve které někteří poukazovali na to, že jde o omezení svobody rozhodování. „Všichni tleskají, já nesouhlasím. Nevím, jestli má město, potažmo stát vychovávat občany zákazy. Nevystupuji jako obhájce automatů, ale jako odpůrce zákazů,“ napsal na facebooku jeden z diskutujících.

„Souhlasil bych, kdyby osoby s problémem vyplývajícím ze svobody hrát ovlivňovaly jen a pouze sebe. Faktem ale je, že to má často devastující účinky na celou rodinu a tam právě může, podle nás má, zasáhnout stát či obec,“ obhajoval v diskuzi rozhodnutí zastupitelstva starosta Jan Ropek (Živá Choceň).

Podobné vyhlášky, které plošně zakazují provozování hazardních her, má většina okolních měst. V Ústí nad Orlicí platí nulová tolerance vůči hazardu už tři roky. Vloni schválili zastupitelé vyhlášku proti hazardu rovněž v Žamberku.

Průkopníkem v nekompromisní regulaci hazardu je mezi městy Pardubického kraje Vysoké Mýto. Zákaz hazardu zde platí od roku 2012. Poslední automaty zmizely z města před čtyřmi lety. Mezi města na Orlickoústecku, která tvrdě potírají hazard, patří rovněž Lanškroun nebo Králíky.