Vyhláška platí ve městě už několik let, schválena byla její změna.

„Drobné úpravy vychází z jednotlivých jednání s občany nebo z podnětů od přestupkových komisí. Týkají se zejména debatovaného prostoru u polikliniky a dnes bohužel i o prostor u školní jídelny. V momentu, kdy konzumují alkohol zletilé osoby, ničeho se ve veřejném prostoru nedopouštějí. Bohužel se však nechovají tak, jak by bylo záhodno a zanechávají za sebou nepořádek a problémy,“ vysvětlil důvody starosta města Jan Ropek. Dosud se nesmělo popíjet například před kinem Máj, školami a školkami, na parkovišti za radnicí, kolem zámku a na Tyršově náměstí.

Na dodržování pořádku dohlíží v Chocni státní policie. „Máme indicie, že do inkriminovaných míst jezdí a kontrolují je,“ potvrdil tajemník radnice Pavel Adamec. Problémy se objevují s partičkami dospívající mládeže. Na zastupitelstvu padl dotaz, zda se nebude počet vymezených míst neustále zvyšovat, protože ony skupinky se logicky přesunou někam jinam, až za pár let dojde k tomu, že bude pod zákazem celá Choceň. „Je to represivní opatření, když ta rozumná míra už není dodržená. V těch místech skutečně dochází ke konfliktům, myslím že u polikliniky došlo i k jednomu ozbrojenému konfliktu s částí veřejností a musela zasahovat policie včetně krizového týmu. Chyběl nástroj, jak právo vymáhat.

Ale nezůstali jsme pouze u toho přístupu, snažili jsme se oslovit i nezisková nízkoprahová centra, která by nám pomohla navázat kontakt s těmi osobami, které se tam dost často schází,“ dodal starosta. Radní Jan Pažin navrhl, aby v Chocni bylo vyčleněno místo, na němž by se legálně mohla mládež scházet.