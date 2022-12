Původní trasa už byla zanesená v územním plánu kraje i města. Vedení Chocně se ale nelíbila, protože byla příliš viditelná z velké části města a protínala by hojně využívanou část lesa. Město proto navrhlo jinou trasu, která by podle radních nepůsobila tak nápadně, jelikož by byla více schovaná v lese. „Když trasa v lese zmizí hned, bude pro občany stravitelnější,“ prohlásil již dříve tehdejší starosta Chocně Jan Ropek.