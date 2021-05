Ještě než člověk vezme za kliku branky jednoho z domů v Chocni, dojde mu, že nejde o klasický rodinný domek. O tom, že je za plotem něco jinak napovídají zahradní voliéry i tunely, které vedou z útrob domu.

Manželé Tauberovi už téměř čtyři dekády svého života věnují péči o zatoulané, nemocné nebo asociální kočičky. I po více jak 37 letech je však stále překvapuje lidská bezohlednost a krutost. „Často se nám stává, že někdo před domem nechá krabici plnou právě narozených koťat,“ vysvětlila Jarmila Tauberová. Situace, kdy se ze zahrady ztratil kočičí box, aby jej pak majitelé na jiném místě našli plný koťat včetně matky, je pak jen špičkou ledovce. V těchto dnech poskytuje útulek azyl asi 75 kočkám, některé čekají na svůj domov. Jiné ale u Tauberových zůstanou navždy buď kvůli stáří nebo pro minulá traumata, kvůli kterým nejsou schopny socializace. I přes starosti by však majitelé útulku neměnili. „Člověk se musí smířit s tím, že třeba nepojede na dovolenou. Ale život s kočkami je naše poslání,“ objasnili.

Kočičky dělají radost v domovech důchodců



Jarmila Tauberová provozuje s vybranými kočkami také felinoterapii, tedy podpůrnou aktivizační metodu. Společně s kocourkem Pankiem navštěvují domov důchodců a seniorům tak pomáhají se somatickými i psychickými poruchami.

Na začátku první vlny pandemie koronaviru na choceňský útulek obrátila řada zájemců. „Většinou mají lidé zájem o dlouhosrstá koťátka. V covidu lidé adoptovali i černé kočky, o které normálně není skoro žádný zájem,“ popisovala Tauberová. Podmínkou každé adopce ale je, že nový majitel nechá kočičku či kocourka vykastrovat. Majitelé tak chtějí zabránit nekontrolovatelnému množení.

Granule nám nenoste

Choceňský kočičí útulek pochopitelně uvítá jakoukoliv pomoc. Nejvíce by však podle majitelů zabralo, pokud by lidé své kočky nechali preventivně kastrovat. A pokud by si člověk nemohl adoptovat kočičku domů, nabízí útulek adopci na dálku. V takovém případě mohou lidi přispívat na kočičí žrádlo nebo péči veterináře. Podle Jarmily Tauberové však vhodným dárkem nejsou granule. Zdejší kočky jsou totiž naučené na konkrétní značku, se kterou útulek dlouhodobě spolupracuje a náhlá změna v krmení by mohla způsobit více škody než užitku.

Kočičímu útulku v Chocni pomáhá také město. To platí kastrace kočiček i kocourků a nedávno poskytlo také finanční příspěvek na koupi zdravotních boxů.