/FOTO/ Češi třídí čím dál víc. Nejlépe třídí ti z Chocně, kam letos doputovala vítězná trofej Křišťálové popelnice. Celostátní soutěž ve třídění odpadu pořádá tradičně společnost EKO-KOM.

“Je to pro nás velké překvapení, ale zároveň si ocenění opravdu vážíme. Je to ocenění pro všechny občany i pro zaměstnance města, kteří věnovali spoustu energie do změn v systému třídění,” reagoval na vítězství starosta města Jan Ropek. Prvenství v kategorii měst nad pět tisíc obyvatel a zároveň trofej absolutního vítěze obdrželi zástupci města na slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci Králové, který se konal v pondělí.