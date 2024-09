/VIDEO/ Ani čtenáři, ani my v redakci, ani policisté na místě zásahu nočního "vloupání" na benzinku v České Třebové nedokázali rozklíčovat druh chlupatého vetřelce, který udělal v regálech spoušť a před nímž se vyděšená prodavačka, jež ráno přišla do práce, zavřela v zadním traktu pumpy. O rozřešení jsme proto požádali odborníky. Ani ti se ale stoprocentně neshodli.

Byl to norek, fretka, tchoř nebo kuna? Úsměvné drama se odehrálo v minulých dnech na jedné pumpě v České Třebové. Během noci sem zavítal chlupatý vetřelec a nechal tady za sebou v regálech hotovou spoušť. Když před ranní otevíračkou přišla prodavačka do práce, vyděsil ji šramot, raději se zamkla v zázemí a zavolala majitele benzinky. Všímaví řidiči ale byli rychlejší. Jednomu bylo divné, že pumpa je hodinu po otvíračce stále zavřená, a zavolal policii. Ta přes výlohu lupiče natočila. V klepetech a u výslechu s obviněním z vloupání a krádeže ale malý lupič neskončil.

Na sociálních sítích se pak se strhla divoká diskuze, o jaké zvíře vlastně šlo. Identifikaci nepomohl ani nepříliš kvalitní videozáznam pořízený přes výlohu benzinky. Přítrž dohadům udělala až chovatelka Jana Oplatková. "Na videu z benzinky je mladá fretka. Pokud nenajdete majitele, kontaktujte fretčí útulek v Mladé Boleslavi," napsala do redakce Oplatková.

K podobnému závěru se přiklání i vedoucí přírodovědného oddělení Muzea města Ústí nad Labem Václav Beran. Ale zcela jistý si není.

"Určitě to není norek ani kuna. Podle mě je to tchoř tmavý, může to být i fretka domácí, která vznikla z tchoře a některé barevné variace jsou tchořům velmi podobné. Na fretku by odpovídalo i to chování, přeci jen je to domácí zvíře, které nemá problém s pohybem v lidských sídlech. Tchoř je obvykle dost plachý a spíše bych čekal, že by se snažil utéct než takhle řádit," uvedl Beran.

A jak vůbec nezvaný lupič skončil? Ani ve vyšetřovací vazbě, ani v útulku. "Ať to bylo, co to bylo, zvíře uteklo," uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Fretka domácí nebo jen fretka je šelma z čeledi lasicovitých. Fretka byla podle wikipedie domestikována z tchoře tmavého, ačkoliv původně se vědci domnívali, že z tchoře stepního. Je to jediná plně ochočená kunovitá šelma. K její domestikaci došlo nejspíše před více než 2500 lety.