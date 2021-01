Ve Výprachticích na Orlickoústecku se v sobotu ráno rozjel v místním lyžařském areálu vlek. Na lyžovačku se těšily desítky lidí. Provozovatel areálu Luboš Merta avizoval spuštění vleku v sobotu a v neděli i na sociálních sítích. „Vybraná částka z dobrovolného vstupného nebude použita firmou na provozní náklady zařízení. V rámci protestu proti vládním opatřením týkajícím se zákazu provozování lyžařských areálu bude oficiálně částka v plné výši předána pečovatelské službě Naděje – domácí zdravotní péče z Jablonného nad Orlicí,“ informoval Luboš Merta z výprachtického lyžařského areálu. Vlek pustil, ale hned v sobotu dopoledne přijeli kromě lyžařů také policisté. „Hlídka tam v sobotu dopoledne jela, lidé opravdu lyžovali, vlek byl v provozu. Upozornili jsme provozovatele, že porušuje vládní opatření a vyzvali ho, aby přerušil provoz. Policisté odjeli, vrátili se tam za hodinu a půl a vlek jel dál. Znova tedy provozovatele vyzvali k ukončení provozu. Řekl jim, že dobrovolně vlek nezastaví. Takže došlo k tomu, že hlídka zatarasila turniket a příjezd k vleku, aby zamezila vstupu lyžařů,“ popsala zásah policejní mluvčí Markéta Janovská.

Lidé provozovatele vleku ve Výprachticích mohutně podporují. Někteří chtěli přijet na lyže i v neděli. „Už máme zákaz provozování lanovky. Moc děkujeme všem zúčastněným a fanouškům. Bohužel nás teď čeká pár problémů ohledně pokuty, výslechu a podobně, ale jak to bude možné, tak to zase rozjedeme,“ uvedl Merta. Případ půjde do správního řízení, kde mu hrozí pokuta až tři miliony korun. Policisté zkontrolovali i další lyžařské areály v Pardubickém kraji, ale nikde jinde spuštěný vlek nezaznamenali.

OTEVŘENÉ RESTAURACE

Hrozba třímilionové sankce visí i nad majiteli restaurací, kteří v pátek a v sobotu měli otevřeno. I oni podporují protestní akci Chcípl pes. Policejní hlídky je ovšem neděsí a slibují, že jejich podniky budou dál otevřené. Policejní zásah má za sebou restaurace Knajpa Kvatro v Hlinsku. Policie tam o víkendu narazila na několik hostů. Majitelé se ale nevzdávají. „Jsme po dvou policejních akcích, jsme už na hraně možností, policisté to tady rozehnali. Dělali svoji práci jako každý z nás. Chceme tímto říct, že i přesto budeme pokračovat. Vláda a stát nás dohnaly k této situaci, ale na kolena nás nedostanou, my se nevzdáme. Můžou tady být každou minutu, ale my pojedeme dál. Dáme si pivko s kamarády. Máme stále otevřeno a budeme mít otevřeno. Nikdo nám nepomohl, tak si pomůžeme sami,“ vzkázali majitelé Knajpy Kvatro ve videu na Facebooku. Stejně tak hodlá pokračovat v provozu i majitel restaurace U Chlebounů v Čisté u Litomyšle. I on má za sebou policejní razii, ale nevzdává se. „Kontrolovali jsme hospodu v Čisté. V pátek i sobotu byla otevřená. V pátek tam v době příjezdu policejní hlídky bylo 21 hostů, někteří na místě zaplatili blokovou pokutu, ostatní oznámíme do správního řízení. V sobotu jich tam bylo 18. Všechny budeme oznamovat do správního řízení a samozřejmě také provozovatele. Ovšem ten už avizoval, že bude v provozu restaurace pokračovat, takže tam bohužel budou kolegové jezdit na kontroly,“ dodala Janovská.

K protestu Chcípl pes se přihlásilo v Pardubickém kraji i několik dalších restaurací. Policie je zkontrolovala, ale žádné porušení vládních opatření nezaznamenala.