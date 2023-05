Stavba rodinného domu: Kde se šetřit vyplatí a kde to naopak škodí

„Tři tisíce se teď obvykle platí za pozemky na vesnici, cokoliv levnějšího se prodá velmi rychle. Když někdy před třemi lety nabídla obec Čankovice osm stavebních pozemků za cenu 1900 Kč za metr, byly všechny pryč už během jednoho týdne,“ vybavil si realitní makléř.

Ještě před několika lety bylo možné sehnat městské stavební parcely v Pardubickém kraji v cenách hluboko pod jeden tisíc korun za metr. Při pohledu do minulosti zaznamenáme nabídku radnice v Seči, kde byly v roce 2009 parcely k mání už za 150 korun za metr. V řadě obcí, které lákaly nové obyvatele, byly dokonce za 100 i méně korun za metr.

A ještě před sedmi lety nabízela radnice v Hlinsku zasíťované stavební parcely v lokalitě na Drachtinách za 450 Kč. Cena městských parcel v chrudimské místní části Markovice se tou dobou ustálila na částce 1280 korun za jeden metr čtvereční.

Nejlevnější parcely pro stavbu rodinných domů teď lze pořídit především v menších sídlech a okrajových částech Pardubického kraje. Za tisícovku už ale nejsou ani tam. Novým stavebníkům teď chtějí vyhovět ve městě Letohrad, kde připraví výstavbu dalších 25 domů v lokalitě Nad Bažantnicí.

Pozemky k prodeji. Iustrační fotoZdroj: Deník/Kamli Černý

„Cenu ještě neznáme, ale předpokládám, že nepůjdeme pod dva tisíce korun za metr,“ řekl starosta Letohradu Petr Fiala. „Nechceme na parcelách vydělávat. Vidíme ale, že cena zemních prací stoupla a my chceme být po odečtení investic do komunikací, veškerých sítí a veřejného osvětlení na černé nule,“ vysvětlil starosta svůj předběžný propočet.

Investice do stavební přípravy parcel představuje podle něj zároveň dobrý vklad do budoucnosti celého města. Každý nový obyvatel totiž přinese do letohradské městské pokladny skoro 20 tisíc korun ročně z výnosu sdílených daní.

S velmi lákavou nabídkou pro stavebníky přišla před nedávnem radnice v Proseči. Město na jihu Pardubického kraje tu pro ně připravilo 39 stavebních parcel v lokalitě Vyhlídka, kde teď požaduje baťovských 1499 korun za jeden metr čtvereční. K dnešnímu datu jsou zde volné už jen tři poslední parcely.

„V první vlně jsme prodávali dokonce za 599 korun. Původní odhad projektanta byl ale bohužel mnohem nižší, než jaká pak byla skutečná částka vynaložená na přípravu stavebních pozemků, takže jsme prvním kupcům jejich investici v podstatě dotovali,“ vysvětlil prosečský starosta Jan Macháček, podle něhož ale všechny investiční náklady spojené s přípravou a zasíťováním pozemků nepokrývá už ani současná prodejní cena.

Kvůli trvalému růstu cen už není bydlení ve vlastním domě a na vlastním pozemku dávno pro každého. Právě po takovém bydlení zatoužil i Chrudimák Roman Drhlík se svojí partnerkou, kteří teď žijí v pronajatém bytu v centru města. Dvojice ale nakonec místo koupě pozemku zvolila jiné řešení.

„Rozhlíželi jsme se po parcelách v širším okolí, jenže ceny nám přišly opravdu moc vysoké. Nakonec jsme tedy svoje plány změnili a rozhodli se pro pořízení menšího modulárního domu, který si necháme postavit na pozemku u svých příbuzných,“ vysvětlil mladý muž s tím, že za takový dům zaplatí něco přes milion. Pokud mu tedy odpadne nákup drahého pozemku, tak to prý s pomocí hypotéky zvládnou.