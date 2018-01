Chcete si přivydělat?

Hledáme lidi na roznášku Deníku. Potřeba jsou pro oblast Králíky, Horní Čermná, Výprachtice, Lanškroun nebo Vysoké Mýto. Nevíte někdo o šikovném seniorovi, mladé mamince, studentovi, kteří by si chtěli přivydělat? Moc by nám to pomohlo!!!! Volejte na telefon 720 987 676!

Ranní roznos novin.Foto: archiv

