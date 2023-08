Pokud zvažujete pořízení kočky, tak dnes je ten ideální den. Právě dnes 8. srpna slaví totiž kočky svůj mezinárodní den. Musíte si ovšem dát pozor na pochybné množírny. Negativní zkušenost s nimi má například Alena Bednářová z Lačnova na Svitavsku.

Mezinárodní den koček připadá každý rok na 8. srpna. | Foto: Deník/Kristýna Sauerová

„Kočka je pro mě kamarádkou a spolubydlící, ale je to také starost a nakonec bolest,“ řekla Alena Bednářová, která má momentálně kočičku z útulku. Před pár lety si však „naběhla“ s kočkou pořízenou z množírny.

Kotě bylo možná z množírny, protože komunikace s panem, který ho prodával, byla zvláštní a koťátko chtěl předávat pouze na chodbě v paneláku, kam se i tak linul velmi silný a nepříjemný zápach. Později zjistili, že jim dal zfalšovaný očkovací průkaz.

Když Bednářové po 13 letech zemřela britská modrá kočka, přivezla jí rodina domů nové koťátko. „Dcera s vnučkami našla na internetu inzerát na prodej britského krátkosrstého koťátka. Když ho přivezli, bylo krásné, maličké a mazlivé,“ prozradila. Časem se začalo projevovat, že něco není v pořádku. Koťátko nepřibíralo na váze a spíše hublo. „Když mu byl jeden rok, tak přes všechny možné snahy a zákroky veterinářů zemřelo,“ zavzpomínala na těžké období.

Za jeho záchranu utratila spoustu peněz a marně. „Poslední měsíc jsem za záchranu dala 8 tisíc. Byla jsem z toho moc špatná,“ poznamenala smutně. Dodnes si myslí, že kočička byla z množírny, protože komunikace s panem, který kočku prodával, byla zvláštní a koťátko chtěl předávat pouze na chodbě v paneláku, kam se i tak linul velmi silný a nepříjemný zápach. Později zjistili, že jim dal zfalšovaný očkovací průkaz.

Je však velmi obtížné nenaletět podobným podvodníkům, kteří mají tyto čtyřnohé mazlíčky pouze na výdělek. „Nikdy nepřebírejte kočku (nebo kotě) u silnice nebo na parkovišti. Vždy si ho vyzvedněte z domova původního chovatele,“ radí Státní veterinární správa na svých webových stránkách.

„Pokud pořizujete kočku od chovatele, tak ho doporučuju navštívit alespoň dvakrát nebo bych s ním byla v kontaktu, chtěla vidět to prostředí a fotku. Kočku bych přebrala v domácím prostředí,“ doplnila veterinářka Michaela z Chrudimi.

Existuje však několik možností, jak si pořídit kočku. Kromě chovatelských stanic a běžných inzerátů na internetu existují domácí kočičí útulky, též depozita, a tak můžete udělat dobrý skutek a vzít si domů nějakou opuštěnou kočku.

Pro tento krok se nakonec rozhodla i Alena Bednářová. Dostala kontakt na Kočky sobě, který sídlí v obci Chmelík, a domů si odvezla chlupaté strakaté koťátko. „Našli ji spolu s dalšími v krabici v Květné u silnice,“ vzpomíná sedmašedesátiletá Bednářová.

Právě v domácím útulku Kočky sobě nedaleko Svitav mají momentálně 68 koček a hlásí stop stav. „Máme tu už spoustu starých a plachých koček. S manželem nám přibývají roky a už bychom toho víc nestíhali. Když někdo má koťátka, tak hledám náhradní řešení,“ popsala Eva Knyttlová s tím, že koťata si téměř vždy někdo vezme.

Fungují ve formě darů, co jim lidé dají. „Máme transparentní účet, kde lidé vidí, kdo a kolik přispěl, ale také na co jsme peníze použili. Zbytek platíme spolu s manželem,“ uvedla Knyttlová a dodala, že minulý a předminulý rok dostali od města Svitav 20 tisíc.

Mezinárodní den koček připadá každoročně na 8. srpna. Ustanovil ho Mezinárodní fond ochrany zvířat (IFAW) a další organizace bojující za práva zvířat, aby zdůraznili význam koček v životě lidí. Kočky jsou jedním z nejčastěji chovaných domácích zvířat, podle odhadů jich žije v domácnostech zhruba půl miliardy, další miliony pak na ulicích.

Naštěstí existují lidé a organizace, které jsou ochotné kočkám pomáhat, a tak přijímají do své péče zvířata nalezená po srážce s auty u silnic, monitorují zdravotní stav koček v problémových lokalitách, zajišťují jejich odchyt, kastraci, adopci či návrat na danou lokalitu, obsluhují takzvaná krmící místa a zajišťují kočkám zimní příbytky.

„V těchto dnech přijímají téměř nepřetržitě koťata a s těžkým srdcem vyvěšují výzvy, že už mají opravdu stop stav,“ popisuje vážnost situace ředitelka Nadace na ochranu zvířat Eva Hodek.

Pokud pořizujete kočku přes inzerát:

Ubezpečte se, že celý vrh i Vámi vybrané kotě vypadají zdravě. Na první pohled by měly být patrné následující znaky: zvíře by mělo být aktivní s jasnýma a čistýma očima, nemělo by být letargické, zapáchat, nemělo by mít výtok z očí, uší ani nosu, nemělo by kýchat, kašlat, sípat, nemělo by mít holá místa v srsti, blechy, boule nebo jizvy.

Rozhodli jste se pořídit kočku. Kde ji získat?

Zvažte adopci, mnoho nádherných koček čeká v útulcích na nový domov.

Zeptejte se svého veterináře, zda nezná seriózní chovatele, nebo kontaktujte Sdružení chovatelů koček www.schk.cz, popřípadě chovatelský klub vybraného plemene.

Pokud hledáte kotě v inzerátech na internetu, buďte obezřetní a řiďte se radami uvedenými v Tipech pro nákup koček přes inzerát.

Pořízení kočky v zahraničí má svoje specifika. Nákazová situace jiných zemí se může od situace domácí významně lišit, zejména převoz zvířete z tzv. třetích zemí (mimo EU) může představovat riziko pro zdraví zvířat i lidí (např. vzteklina, echinokok,…). Počítejte proto s vyšší administrativní zátěží a předem si ověřte podmínky nejen pro dovoz do ČR, ale i podmínky zemí, přes které by mělo zvíře cestovat. Pamatujte také, že tzv. obchodní přesun zvířete má jiná pravidla, než když si berete svého mazlíčka v rámci EU s sebou na dovolenou (např. povinné vyšetření zdravotního stavu, vystavení úředního osvědčení).

