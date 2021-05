/FOTO/ Přišel konečně čas, aby lidé vyndali z tmavých koutů skříní a šaten sportovní tašky. Přemáchli oblíbené sportovní oblečení a vyrazili.

Po vládních protikovidových opatřeních se v pondělí 17. května 2021 znovu pro veřejnost otevřely otevřely posilovny a fitness centra. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Doporučuje se si ho vyzkoušet, ať až při pohybu nezjistíte, že je menší než by mělo být a něco vám z něj kouká. A samozřejmě nezapomenout ručník, roušku a negativní test. A taky možná zavolat do fitcentra nebo posilovny předem. Nemuseli by pro vás mít totiž místo.