ČEZ loni posílil sítě na Dolní Moravě. Teď na Králicku investuje půl miliardy

Rozvoj lyžařských areálu i výstavba nových hotelů a penzionů – to jsou lákadla, která do oblasti Králicka každoročně lákají tisíce návštěvníků. Právě rozvoj turistického ruchu je jedním z důvodů, proč se společnost ČEZ Distribuce rozhodla k více než půlmiliardové investici do posílení sítí v této lokalitě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Už na konci loňského roku instaloval ČEZ v Králíkách zařízení, jehož úkolem je stabilizovat napětí v rekreační oblasti Dolní Moravy. To je nezbytné především v období, kdy lyžařské areály zasněžují, čímž se zvyšuje odběr elektrické energie a kolísá napětí. Takové rozhodnutí pochopitelně kvituje starosta obce Richard Novák. „Jakékoliv opatření vedoucí ke stabilizaci elektrické sítě samozřejmě vítáme,“ uvedl Novák. Pro zajištění vyšší spolehlivosti dodávek v oblastech Dolní Moravy, Lipky i Heřmanic se navíc připravuje výstavba vedení, které počítá se zdvojením vysokého napětí Králíky – Dolní Morava. ČEZ nyní chystá velkolepý plán na posílení sítí v celé oblasti Králicka. Cena investice se má vyšplhat až k půl miliardě korun. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Lenky Lapáčkové Beránkové se v současné době projektuje trasa nového vedení k transformovně Králíky. Lidé by rádi darovali krev, ale nemohou. Problém je covid „Zahájení staveb se předpokládá v roce 2025 a je podmíněno úspěšným majetkoprávním projednáním především trasy vedení 110 kV,“ uvedla Lapáčková Beránková. Vedení má totiž vést například skrz obec Heroltice, případný odkup pozemků tak může výstavbu zkomplikovat a pozdržet. O plánech skupiny ČEZ již delší dobu ví také starosta Králík Václav Kubín. „Projekt na posílení sítě ČEZu v našem regionu nám byl představen už dříve. Tato investice je pro rozvoj regionu velmi významná. Vítáme každou aktivitu, která přispěje k posílení a stabilizaci sítě,“ uvedl Kubín. Vedení vysokého napětí tak má během několika let propojit Jablonné nad Orlicí, Čenkovice, Mlýnický dvůr, Suchý vrch i Boříkovice. Nejen horská střediska a turistické destinace se tak možná dočkají stabilnějších dodávek elektrické energie. „Nové vedení zvýší kapacitu sítě a výrazně omezí poruchovost,“ vysvětlila Lapáčková Beránková s tím, že vedení umožní také bezproblémové připojování nových zákazníků.

