„ČEZ Distribuce se připravuje na možné poruchy a s tím spojené výpadky elektřiny z důvodu povodní a silného větru, který by měl foukat především v sobotu. Dle platné výstrahy meteorologů přijala společnost řadu opatření, která mají pomoci rychleji obnovit dodávky elektřiny našim zákazníkům,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Jak informovala, posíleny budou jak poruchové čety v terénu, tak i pracoviště dispečinku i call centra. Připomněla také, že po povodních v roce 2013 energetici řadu distribučního zařízení, jako jsou distribuční trafostanice, venkovní i kabelové vedení a podobně, přemístili ze záplavového území do míst, kam voda nedosáhne. Přijali také řadu protipovodňových opatření, která by měla eliminovat zatopení distribučního zařízení v povodí vodních toků. Větší starosti nám dělá silný vítr, který zpravidla láme stromy a větve. Ty pak padají do vedení a způsobují poruchy.

„Při vytrvalém dešti pak dochází k podmáčení terénu a do vedení nám často padají celé vyvrácené stromy. I na tuto situaci se nyní připravujeme. Jsme v pohotovosti, v případě potřeby navýšíme počty pracovníků jak v terénu, tak i na call centru a dispečinku. Poruchy můžou všichni zákazníci hlásit na bezplatnou kontaktní linku 800 850 860, případně přes mobilní aplikaci PROUD či informace naleznou na www.cezdistribuce.cz,“ dodává Šárka Lapáčková Beránková.