ČEZ do Králík postaví nové vysoké napětí, potřebuje ho turistický rezort i Lidl

V Králíkách řešilo pardubické hejtmanství s městem a firmou ČEZ posílení kapacity energetické sítě. Spotřeba elektřiny v tomto mikroregionu totiž stoupá kvůli nárůstu turistického ruchu, hodně se o to ale zajímá také řetězec Lidl kvůli zdejším investicím. Nové vedení vysokého napětí by sem mělo být přivedeno do konce příštího roku.

Vedení vysokého napětí. Ilustrační foto | Foto: Pardubický kraj