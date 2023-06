/ROZHOVOR/ Pod rukama modeláře Ondřeje Schejbala vznikl věrohodný a plně funkční model dělostřelecké věže, která měla být před druhou světovou válkou umístěna na tvrzi Bouda u Těchonína na Orlickoústecku. Téměř 1,2 tuny vážící model v měřítku 1:10 doplňuje pět figur vojáků vysokých 17 centimetrů, což dodá návštěvníkům představu o stísněných podmínkách ve vybaveném objektu. Pro potřeby výroby vznikly téměř čtyři tisíce výkresů. Původně Schejbal se spolupracovníky vycházel z náčrtů z roku 1937.

„Měla to být hlavní zbraň našeho opevnění. Dvouhlavňová houfnice má dostřel skoro dvanáct kilometrů. Dokáže tak ostřelovat plochu více než 400 kilometrů čtverečních,“ popisuje Schejbal. Práce na modelu podle něj nebyla snadná a vše ztěžovalo i bádání v archivech.

Kolik času vám zabrala práce na modelu dělostřelecké věže?

Jeden rok trvala příprava, dva roky práce. V tu dobu jsem nedělal žádné jiné zakázky.

V jakém stavu byly plány ke zbrani a celé věži?

Nebyly skoro žádné. Měli jsme výkres z roku 1937, čtyři stránky strojopisu, výkresy na pancíře, ale to byly jen ty, co Škodovka předala Vítkovicím, aby vyřešily podvozky pro dopravu na opevnění. Měli jsme německé znění zadávacích a přejímacích podmínek, o kterém jsme nevěděli, jestli je úplně platné a aktuální. Z toho jsme začínali, až na přelomu roku 2020 a 2021 se povedlo kamarádům sehnat ze Slovenska výkresy, které tam zůstaly, když za první republiky hrozilo ohrožení ze strany Německa.

Naše zbrojovky si tehdy zařizovaly pobočky dále od západních hranic. Škodovka si zřídila pobočku v Dubnici nad Váhom, strakonická zbrojovka založila Uherský Brod, který funguje dodnes. A celý škodovácký archiv byl v kopii na Slovensku a tam zůstal a přežil v nějakém torzu až do dneška. Konečně se tak povedlo archiv vytěžit. Pak na to tady nastoupila spousta chlapů, kteří tomu rozumí a baví je to. Hráli si s tím a třídili vše. Na tu věž ke mně ve finále doputovalo asi 650 výkresů.

Bylo těžké si představit, jak věž fungovala?

Nebylo. Jsme strojaři, tyhle věci máme v náplni práce.

Jak dlouho trvalo, než jste vše pořádně nastudoval a došlo na samotnou fyzickou práci?

Než jsme se pustili do práce, tak ani nebylo moc co studovat. Takže jsme měli to málo naučené rychle, protože se tím bavíme už dlouho. Když přišly tyhle zprávy, postupně se to třídilo a utvářelo. Měl jsme štěstí na dobré spolupracovníky, kteří tuhle raubířinu udělali za mě. Dostal jsem vždy až finální zadání.

Kolik materiálu padlo na výrobu modelu?

Z 99 procent je to ocel, dřevěná je jen podlaha, pak je tam sklo a pár plastů. Když se budeme bavit o tom, že to váží skoro tunu a čtvrt, tak tolik železa tam prakticky je.

A ve skutečnosti měla zbraň vážit kolik tun?

Houfnice nevím, to se nikde neřešilo. Ale sloup, který nese střeleckou místnost včetně té zbraně, ten váží 120 tun. Dole je protizávaží, které to celé vyvažuje, a to má dalších 120 tun.