Českou Třebovou, Žamberk i Mýto čekají jednání

Orlickoústecko - Hlasy voličů jsou spočítány, jednání o radničních koalicích se rozbíhají.

Sdružení pro Letohradsko vedené starostou Petrem Fialou dosáhlo přes padesát procent hlasů a v novém zastupitelstvu má převahu dvou mandátů.Foto: facebook

Snad nejpřesvědčivěji zabodovalo v komunálních volbách ve městech na Orlickoústecku Sdružení pro Letohradsko, vedené současným starostou Letohradu Petrem Fialou. Stejně jako před čtyřmi roky získalo sdružení přes padesát procent hlasů. Oproti předchozím volbám sice jeden mandát ztratilo, ale i tak má spolu se sdruženími Nezávislí pro Letohrad a Zelení pro Letohrad pohodlnou většinu. „Předpokládám, že v dalším období se, co se týká fungování rady a samosprávy, neudají žádné změny. To, co podle voličů zafungovalo, není důvod měnit,“ říká Petr Fiala.

Naproti tomu v České Třebové se změny na radnici očekávat dají. A zřejmě ne malé. Komunální volby ve městě vyhrála Koalice pro Českou Třebovou, která v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu získala devět mandátů. Sdružení Nestraníků současného starosty Jaroslava Zedníka skončilo se sedmi zastupiteli až na druhém místě.

„Po prvních kontaktech s dalšími partnery máme svoje představy o novém uspořádání rady a vedení města. Jednání budou pokračovat. Věříme, že v dalších dnech budeme moci zveřejnit text memoranda o uspořádání orgánů města a nástin společného programu,“ sdělili krátce po volbách zástupci Koalice.

Po zkušenostech z minulých voleb jsou opatrní. Povolební vyjednávání vedou za Koalici jednička kandidátky Magdaléna Peterková, Josef Menšík a Jiří Tesař. „Po hořkých zkušenostech byl v předstihu určen tříčlenný vyjednávací tým, který osloví všechny další volební subjekty v budoucím zastupitelstvu města a který jediný má právo jednat o postupu Koalice po volbách,“ avizovali už dopředu.

ČSSD ztratila ve Třebové i v Lanškrouně

Pouhé tři mandáty ze šesti obhájila v České Třebové sociální demokracie, která byla čtyři roky součástí vládnoucí koalice. Hejtman Pardubického kraje a českotřebovský zastupitel Martin Netolický se už několik měsíců proti vedení města ostře vymezuje.

„Česká Třebová si konečně zaslouží být městem bez intrik, lobbistů a místních šíbrů. Naštěstí kandiduje hodně slušných lidí. Je třeba udělat pořádek i na malém městě,“ napsal Martin Netolický v první den voleb na Facebooku.

Nově ve volbách uspělo sdružení 27 statečných nebo Piráti, kteří mají po dvou mandátech. Svou pozici se třemi mandáty v zastupitelstvu posílila i ODS. Naopak komunisté o jediný mandát, který měli, v letošních volbách přišli.

V Lanškrouně, kde už tak vyhrocenou předvolební situaci poznamenalo nedávné podezření z údajné manipulace s petičními archy dvou nových sdružení, přesvědčivě zvítězilo Lanškrounské fórum vedené současným starostou Radimem Vetchým. Ze šesti mandátů si polepšilo dokonce na devět.

Naopak ČSSD, která byla poslední čtyři roky spolu s ANO součástí radniční koalice, dva mandáty ztratila. Lídr, krajský radní pro školství Bohumil Bernášek, se do zastupitelstva vůbec nedostal.

Obě nová sdružení - Demokratické fórum a Společně pro Lanškroun - která se před volbami kriticky vyjadřovala k práci lanškrounské radnice, zaznamenala volební úspěch. Demokratické fórum se do zastupitelstva probojovalo se třemi a Společně pro Lanškroun se dvěma mandáty. Občanští demokraté, kteří byli uplynulé volební období vůči vládnoucímu uskupení výraznou opozicí, naopak jeden mandát ztratili.

Nesnadné hledání radničních koalic čeká volební strany rovněž ve Vysokém Mýtě nebo Žamberku.