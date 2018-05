Českotřebovští budou putovat po hospůdkách

Česká Třebová - Jednou ze zajímavých akcí, které město připravilo k 740. výročí první zmínky o České Třebové, je soutěž „Putování po českotřebovských hospůdkách a restauracích“.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Soutěž bude probíhat od 1. června do 25. srpna a úkolem soutěžících bude získat do hrací karty co nejvíce razítek za návštěvu a ochutnání soutěžní speciality v některé ze zapojených českotřebovských restaurací a hospůdek. Těch je celkem šest. Z pochopitelných důvodů se soutěže mohou zúčastnit jen starší osmnácti let. Hrací karty jsou k dispozici v informačním centru. Radnice je bude sbírat do 20. srpna.

Účastníci soutěže, kteří získají největší počet razítek, budou slosováni. Tři šťastlivci získají zajímavou drobnou odměnu. Kdo to bude, bude jasné po vyhlášení vítězů v sobotu 25. srpna při „Pikniku v Javorce“.