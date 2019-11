Prosinec je nejen čas ladění na Vánoce, ale i čas, kdy se opět celé Česko spojí zpěvem koled. Oblíbená akce Deníku Česko zpívá koledy napíše svou devátou kapitolu, a to už ve středu 11. prosince od 18 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Je to příjemná předvánoční akce, milé zastavení v adventním čase.“ To jsou slova některých účastníků akce, která i letos nabídne šestici koled. „Celou zemí se ve stejný moment nesou všem velmi dobře známé vánoční písně Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán. Zpívají se i další dvě koledy, které čtenáři vyberou v hlasování. Nechybí ani tradiční vánoční píseň Vánoce, Vánoce přicházejí,“ uvedla manažerka marketingu Deníku Jitka Peroutková.