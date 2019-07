Hlavní potíží není objížďka přes okolní obce, ale fakt, že si přespolní zkracují cestu přes obec. Českým Heřmanicím totiž původně hrozilo výrazné omezení autobusové dopravy, konkrétně zrušení linky Vysoké Mýto – Česká Třebová po dobu trvání stavebních prací.

Městys si s vysokomýtským úřadem vyjednal možnost vést objízdnou trasu obcí, ovšem tato je dostupná pouze autobusům, vozidlům IZS a rezidentům. Pro ostatní platí zákaz vjezdu. Jenže řidiči ho nerespektují a cestou denně projedou desítky aut.

„S dopravním inspektorátem jsme vyjednali, kdo přesně cestu může využívat. Ovšem od té doby se na ní doprava zvedla takovým způsobem, že to vyvolalo vlnu nevole mezi občany, kteří u trasy bydlí,“ vysvětluje starosta Heřmanic Pavel Eliáš.

Hledají zkratky

Jeho slova potvrzuje i zastupitel Tomáš Jeřábek, který v daných místech žije.

„Přímo se mě to dotýká, ale protože zrušení linky by hodně omezilo život lidí v obci, tak jsem s objízdnou trasou souhlasil,“ podotýká s konstatováním, že tuto dosud klidnou cestu využívaly k procházkám například maminky s dětmi. Nyní jí víří prach a bezohlední řidiči. Ti hledají zkratky i přes soukromé cesty místních, zároveň omezují projíždějící autobusy.

Podle domácích se nejčastěji jedná o lidi z nedalekých obcí, kteří si zkracují cestu do práce. Místní se obracejí o pomoc také na policii. Potíže zřejmě hned neskončí. Oprava mostu by totiž měla trvat do konce října.