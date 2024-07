Robert Vocásek dnes 10:21

Národní dopravce České dráhy budou v Pardubickém kraji jezdit bez soutěže až do konce jízdního řádu 2033/34. Prodloužení smlouvy bez tendru je legální na základě velkých investic do nákupu a pořízení vozidel, se kterými původní kontrakt nepočítal. Jde především o přesun osmi elektrických jednotek 640.1 RegioPanter do Pardubického kraje.