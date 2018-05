Česká Třebová udělila Ceny města 2017

Česká Třebová /FOTO/ - Česká Třebová udělovala Cena města za rok 2017. V Kulturním centru Česká Třebová je převzala řada českotřebovských osobností.

V oblasti sportu byli oceněni Petra Kvasničková, Linda Hyksová a Michal Broulík za dosažené úspěchy na MS v hokejbalu, Pardubice 2017, dále Lukáš Vašina za dosažené úspěchy na ME ve volejbalu (Maďarsko 2017) a David Sedlák za dosažené úspěchy na ME v brazilském jiu jitsu (Ostrava 2017). V oblasti kultury cenu získal kolektiv autorů, a to Jana Vejdovská, Filip Chudoba, Pavel Charvát za realizaci výstavy „Jak bývalo v Kozlově“. Dále byl oceněn Jaroslav Demel za vedení Kruhu přátel hudby, František Bečka za dlouhodobou uměleckou činnost a sochu sv. Prokopa. Cenu starosty města získal Ladislav Šich in memoriam za umělecký přínos pro město Česká Třebová a hokejový klub HC KOHOUTI Česká Třebová za reprezentaci města.



Slavnostní akt už tradičně moderoval herec Jan Čenský a v doprovodném programu vystoupila Bára Basiková.