Česká Třebová si pořídí úsekové radary. Jako první ohlídají Křib

Česká Třebová, Třebovice - Hlídat si bedlivě ručičku tachoměru budou muset již brzy řidiči v České Třebové, která zavede úsekové měření rychlosti.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Říský

Vytipovány byly tři úseky na silnici první třídy I/14, nakonec jako nejnebezpečnější byl vyhodnocen Křib. Podle starosty Jaroslava Zedníka budou další úseky následovat. „Celkem by měly být tři,“ dodal Zedník. Česká Třebová si bude muset pořídit technologii na měření rychlosti. „Jsou dvě varianty, první, že si ji koupíme, druhá že si ji vezmeme do ročního pronájmu, zaplatíme z výběru pokut a poté přejde do našeho majetku,“ uvedl starosta. Nejdříve rozhodne rada, poté zastupitelstvo. „Úsekové měření bychom chtěli spustit ve druhé polovině roku,“ dodal místostarosta Dobromil Keprt. V dalších dvou úsecích budou instalovány kamery v následujících letech.

O pár kilometrů dál v obci Třebovice jedou úsekové radary na plné obrátky. I když nepadá tolik pokut jako po 15. květnu 2017, kdy začaly dohlížet na provoz, porušování předepsané rychlosti je tu na denním pořádku. Podle vedoucího odboru dopravy na městském úřadu v České Třebové Tomáše Hájka je denní průměr zhruba 23 vozidel. Výjimkou byla několikatýdenní oprava mostu ve Třebovici, při které řidiči jezdili omezenou rychlostí. Úřad už do současné doby zaregistroval bezmála šest a půl tisíce přestupků. Devadesát procent hříšníků, kteří při vjezdu do obce zapomněli ubrat plyn, jelo rychlostí 65 kilometrů za hodinu. A samozřejmě se našel i rekordman. „Jel 86 kilometrů za hodinu,“ dodal Tomáš Hájek. Úsekové měření má zklidnit dopravu na frekventované silnici I/14.